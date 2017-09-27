Головного лікаря Запорізької лікарні залишили на посаді, всупереч підозрі у махінаціях

Апеляційний суд міста Києва залишив на посаді головного лікаря Запорізької обласної клінічної лікарні Ігоря Шишку, якого затримали детективи Національного антикорупційного бюро за підозрою в організації незаконної закупівлі автомобілів швидкої допомоги, в результаті чого державі завдано збитків на 13 мільйонів гривень.

Таке рішення від 11 вересня ухвалила колегія суддів під час розгляду апеляції прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє "Слово і Діло".

"Ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 9 серпня 2017 року, якою відмовлено в задоволенні клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурором САП про відсторонення підозрюваного від посади головного лікаря ЗОКЛ – залишити без змін, а апеляційну скаргу апеляційну скаргу прокурора в кримінальному провадженні – залишити без задоволення. Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає", – йдеться в рішенні.

Нагадаємо, Ігора Шишку затримали 1 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної.

За версією слідства, затриманий у змові з іншими службовими особами лікарні та ТОВ у 2012 році організував проведення незаконної процедури закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги за рахунок субвенції з державного бюджету (бюджетна програма "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров’я").