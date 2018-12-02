Головного редактора "Страна.ua" Гужву оголосили в розшук, – ВІДЕО

Про це клопотала прокуратура

Головного редактора видання "Страна.ua" Ігоря Гужву оголосили в розшук.

Таке рішення ухвалили в Шевченківському районному суді Києва, повідомляє "5 канал".

Про це клопотала прокуратура, мовляв, підозрюваний ухиляється від слідства.

"Загальний розшук передбачений КПК. Особу, яка ухиляється від слідства, оголошують в розшук. Коли встановлять місцезнаходження, його затримають", – заявив прокурор.

Натомість адвокати запевняли, що їхній підзахисний за кордоном лікується й повернеться до України 20 лютого.

"Я вважаю, що це передчасно. І суду були надані всі довідки про те, що нині він лікується. Тому це рішення передчасне", – сказала адвокат Гужви Олена Клименко.

Нагадаємо, 22 червня 2017 року ввечері в Києві був затриманий головний редактор інтернет-видання "Страна.uа" Ігор Гужва. Окрім того, в редакцію видання прийшли з обшуком.

Гужва пов'язує обшуки в редакції видання з критичними публікаціями на адресу депутата Верховної Ради Дмитра Лінька (Радикальна партія). За його словами, кримінальну справу проти видання сфальсифіковано.

За словами генерального прокурора Юрія Луценка, Гужва вимагав та отримав 10 тис. дол. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика.

У п'ятницю, 23 червня, прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган оприлюднила відеозаписи у справі Гужви. Також Сарган оприлюднила відеофрагмент, зазначивши, що на ньому зафіксований момент передачі грошей, які призначалися Гужві.

Згодом Гужві вручили повідомлення про підозру.

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Гужві у вигляді арешту на два місяці із можливістю виходу під заставу у розмірі 544 тис. грн.

У понеділок, 26 червня, за Гужву було внесено заставу.

Наприкінці січня Гужва звернувся до австрійської влади з проханням надати політичний притулок.

2 лютого повідомлялося, що Генеральна прокуратура має намір клопотати про міжнародний розшук головного редактора інтернет-видання "Страна.иа" Ігоря Гужви.

6 лютого Шевченківський районний суд Києва надав дозвіл на затримання Гужви.