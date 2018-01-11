Головну редакторку Vogue Ukraine відсторонили від посади після звинувачень у плагіаті
"Ми категорично проти плагіату і починаємо внутрішнє розслідування, щоб прояснити всі обставини і деталі того, що сталося. На час розслідування Ольга Сушко буде відсторонена від посади головного редактора Vogue UA", - сказано в спільній заяві медіа-холдингів Condé Nast International і ТОВ "Медіа Група Україна".
Скандал розгорівся минулого тижня. Читачі звернули увагу на те, що в номері Vogue Ukraine за червень 2018 року колонка головної редакторки Сушко є точною копією вступного листа російської колеги з Harper's Bazaar Шахрі Амірханової 2006 року. Тексти відрізняються кількома словами, а колонку Сушко доповнено абзацом про зміст нового номера журналу.
Головна редакторка журналу пояснила цей "збіг" тим, що колонку редактора писав запрошений автор і попросила пробачення в читачів і редакційної команди.
Однак у листопадовому номері журналу в редакторській колонці також виявився чужий текст: у колонці Сушко виявилися фрагменти livejournal 2014 року, який також був підписаний Амірхановою, хоча вона повідомила, що насправді не веде ЖЖ.
Пізніше плагіат виявили і в інших випусках журналу.
Ольга Сушко приступила до обов'язків головного редактора журналу в 2016 році, а до цього займала аналогічну посаду в українському "Коммерсант Weekend".
ТОВ "Медіа Група Україна" є частиною холдингу СКМ, що належить Рінату Ахметову.
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