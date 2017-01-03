Головного лікаря психлікарні на Сумщині підозрюють в катуванні пацієнтів

У грудні там померли семеро пацієнтів, п'ятеро - через холод

Прокуратура Сумської області 1 березня повідомила про підозру головному лікарю комунального закладу Сумської обласної ради "Обласна спеціалізована психіатрична лікарня №2" (село Кудряве Охтирського району) за ч. 1 ст. 127 (катування) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці, що спричинило смерть) Кримінального кодексу.

У грудні 2016 року в лікарні померли сім пацієнтів. В історії хвороби і актах патологоанатомічного дослідження стверджується, що п'ятеро з них нібито померли від серцево-судинної недостатності, один - від набряку головного мозку, ще один - від інтоксикації, - йдеться на сайті прокуратури.

Але ексгумація і судово-медична експертиза показала, що патологоанатомічне дослідження трупів узагалі не проводили, складені документи підроблені, а причиною смерті п'ятьох пацієнтів є гостра гнійна пневмонія, обумовлена тривалим перебуванням у приміщенні зі зниженою температурою. Це особи віком від 34 до 69 років, які перебували на добровільному лікуванні.

Крім того, було проведено ексгумацію тіла 28-річної дівчини, яка померла в лікарні ще в лютому 2016 року нібито від інтоксикації. Але виявилося, що в неї був перелом усіх ребер з обох сторін і черепно-мозкова травма з крововиливом усередину. Тілесні ушкодження були завдані їй за декілька днів до смерті.

Прокуратура встановила, що з листопада 2016 року по січень 2017 року у відділеннях лікарні, де перебували пацієнти, температура була неприпустимо низькою (від 10 до 18 градусів, при нормі 20 градусів за шкалою Цельсія), а головний лікар не вживала заходів щодо вирішення цієї ситуації.

Загалом у зазначений період на лікуванні в закладі перебувало 415 пацієнтів.

Головного лікаря затримали і планують заарештувати. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Також прокуратура готує повідомлення про підозру ще кільком особам

Про це йдеться на сайті прокуратури.Про це йдеться на сайті прокуратури.

Нагадаємо, у Львові співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з Військовою прокуратурою затримали на хабарі в 1 тис. дол. хірурга медичної служби Академії сухопутних військ ім. Сагайдачного.