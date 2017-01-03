Головного лікаря психлікарні на Сумщині підозрюють в катуванні пацієнтів
У грудні 2016 року в лікарні померли сім пацієнтів. В історії хвороби і актах патологоанатомічного дослідження стверджується, що п'ятеро з них нібито померли від серцево-судинної недостатності, один - від набряку головного мозку, ще один - від інтоксикації, - йдеться на сайті прокуратури.
Але ексгумація і судово-медична експертиза показала, що патологоанатомічне дослідження трупів узагалі не проводили, складені документи підроблені, а причиною смерті п'ятьох пацієнтів є гостра гнійна пневмонія, обумовлена тривалим перебуванням у приміщенні зі зниженою температурою. Це особи віком від 34 до 69 років, які перебували на добровільному лікуванні.
Крім того, було проведено ексгумацію тіла 28-річної дівчини, яка померла в лікарні ще в лютому 2016 року нібито від інтоксикації. Але виявилося, що в неї був перелом усіх ребер з обох сторін і черепно-мозкова травма з крововиливом усередину. Тілесні ушкодження були завдані їй за декілька днів до смерті.
Прокуратура встановила, що з листопада 2016 року по січень 2017 року у відділеннях лікарні, де перебували пацієнти, температура була неприпустимо низькою (від 10 до 18 градусів, при нормі 20 градусів за шкалою Цельсія), а головний лікар не вживала заходів щодо вирішення цієї ситуації.
Загалом у зазначений період на лікуванні в закладі перебувало 415 пацієнтів.
Головного лікаря затримали і планують заарештувати. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.
Також прокуратура готує повідомлення про підозру ще кільком особам
Про це йдеться на сайті прокуратури.Про це йдеться на сайті прокуратури.
Нагадаємо, у Львові співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з Військовою прокуратурою затримали на хабарі в 1 тис. дол. хірурга медичної служби Академії сухопутних військ ім. Сагайдачного.
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