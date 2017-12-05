Головному податківцю Запоріжжя подарували квартиру ціною близько 16 млн грн

Хто зробив такий коштовний подарунок не вказано

Начальник Головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін отримав у подарунок квартиру площею 277 квадратних метрів, повідомляє проект “Декларації”.

Квартира у київському житловому комплексі бізнес-класу "Пори року" відійшла податківцю за договором дарування 29 березня 2017 року. Дарувальник не вказаний, йдеться в проекті "Декларації", інформує видання bihus.info.



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Вартість квартир вдвічі меншої площі без ремонту у цьому ЖК на вторинному ринку починається від 6 мільйонів гривень.

А ціна 4-кімнатної квартири, наближеної за "квадратурою" до подарованої податківцю (245 кв.м.), - сягає 16 мільйонів гривень.



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