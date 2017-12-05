Головному податківцю Запоріжжя подарували квартиру ціною близько 16 млн грн
Квартира у київському житловому комплексі бізнес-класу "Пори року" відійшла податківцю за договором дарування 29 березня 2017 року. Дарувальник не вказаний, йдеться в проекті "Декларації", інформує видання bihus.info.
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Вартість квартир вдвічі меншої площі без ремонту у цьому ЖК на вторинному ринку починається від 6 мільйонів гривень.
А ціна 4-кімнатної квартири, наближеної за "квадратурою" до подарованої податківцю (245 кв.м.), - сягає 16 мільйонів гривень.
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Зазначимо, що всупереч Закону про запобігання корупції, податківець не надав додаткову декларацію із коштовним дарунком.
Згідно з декларацією за 2016 рік, із нерухомого майна Олексій Кавилін володів лише двома гаражами у Києві площею 17 та 18 квадратних метрів. Також він задекларував два автомобілі Toyota Camry та Range Rover, п’ять дорогих годинників, 170 тисяч доларів, 160 тисяч євро та понад 3 мільйони гривень готівкою.
Головне управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін очолює з 11 вересня 2014 року. До призначення на посаду він працював виконуючим обов'язки начальника Головного управління Міндоходів у Запорізькій області. В 2004 році Кавилін був помічником заступника Голови правління НАК “Нафтогаз Україна”.
Як повідомляв iPress.ua, депутат Ірпінської ради від "Нових облич" Ігор Оверко має у власності 186 квартир загальною площею більше, ніж футбольне поле стадіону "Олімпійський". Ще 400 квартир депутат минулого року продав.
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