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Головну новорічну ялинку в Києві прикрасять 3,6 км неонових гірлянд

Від 29 листопада до 31 січня буде обмежений рух транспорту уздовж Володимирського проїзду
У Києві головну новорічну ялинку засвітять на Софійській площі 19 грудня – у День Святого Миколая. Її прикрасять 3,6 км неонових гірлянд.
Головну новорічну ялинку в Києві прикрасять 3,6 км неонових гірлянд

Цього року за ялинкою створять інсталяцію - амфітеатр під казковим "зоряним небом" із 33 км гірлянд, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"Щодня ялинка світитиметься різними кольорами, а в новорічну ніч заграє усіма барвами одночасно", - йдеться у повідомленні.

У рамках культурно-мистецького проекту "НеоРік на Софії" з 18 грудня до 14 січня пройде фестиваль ілюмінації, а для дітей працюватиме ланцюгова карусель на Михайлівській площі.

Фуд-корти, які минулого року розташовувалися між Софійською та Михайлівською площами, тепер будуть розміщені імпровізованими кварталами, і в кожному кварталі можна буде скуштувати свої особливі страви.

Влада Києва також попередила, що від 29 листопада до 31 січня буде обмежений рух транспорту уздовж Володимирського проїзду.

Нагадаємо, що на Новий рік та Різдво українці відпочиватимуть шість днів.

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15 11 2017 20:37
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