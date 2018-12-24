Головну ялинку США закрили через "шатдаун" Американці та гості США не зможуть потрапити до головного символу Різдва в країні

Національна паркова служба США закрила доступ до головної ялинки країни, встановленої біля Білого дому через урядовий "шатдаун", що настав у країні в ніч на суботу після того, як Сенат не зміг прийняти бюджет на наступний рік.

ялинка сша

"Під час федерального урядового "шатдауну", Центр відвідувачів Білого дому та місце, де встановлена Національна різдвяна ялинка, будуть закриті", - повідомляє "Укрінформ". Таким чином, американці та гості США не зможуть потрапити до головного символу Різдва в країні в період свят. Водночас, за інформацією місцевих ЗМІ, ялинка навіть не буде світитися святковими вогнями. Напередодні невідомий чоловік намагався влізти на дерево й при цьому вивів з ладу ілюмінацію. У зв'язку з урядовим "шатдауном" персонал, який обслуговує федеральні установи, міністерства й відомства, в більшості відправлений у неоплачувані відпустки. Тому наразі ілюмінацію неможливо відремонтувати. Нагадаємо, після відставки Джеймса Меттіса Міністерство оборони США очолить його заступник Патрік Шанахан.

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