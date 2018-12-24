Головну ялинку США закрили через "шатдаун"
"Під час федерального урядового "шатдауну", Центр відвідувачів Білого дому та місце, де встановлена Національна різдвяна ялинка, будуть закриті", - повідомляє "Укрінформ".
Таким чином, американці та гості США не зможуть потрапити до головного символу Різдва в країні в період свят.
Водночас, за інформацією місцевих ЗМІ, ялинка навіть не буде світитися святковими вогнями. Напередодні невідомий чоловік намагався влізти на дерево й при цьому вивів з ладу ілюмінацію.
У зв'язку з урядовим "шатдауном" персонал, який обслуговує федеральні установи, міністерства й відомства, в більшості відправлений у неоплачувані відпустки. Тому наразі ілюмінацію неможливо відремонтувати.
Нагадаємо, після відставки Джеймса Меттіса Міністерство оборони США очолить його заступник Патрік Шанахан.
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