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Головних інспекторів митниці в аеропорту "Бориспіль" спіймали на хабарі

Їм загрожує до десяти років в'язниці
У міжнародному аеропорту "Бориспіль" правоохоронці затримали головного державного інспектора відділу митного оформлення аеропорту київської митниці Державної фіскальної служби і головного державного інспектора другого відділу оперативного реагування управління протидії митним правопорушенням київської митниці.
Головних інспекторів митниці в аеропорту "Бориспіль" спіймали на хабарі Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Про це повідомляє прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко. За його інформацією, затримані вимагали та отримали від громадянки України неправомірну вигоду у розмірі по 500 доларів США кожний.

"Хабар забажали за безперешкодне переміщення нею багажу через міжнародний пункт пропуску "Бориспіль-Аеропорт". Встановлено, що на початку місяця за таку ж "послугу" обидва хабарники також отримували від вказаної громадянки неправомірну вигоду у загальному розмірі 600 доларів США", – розповів Лисенко.

Затримання проводили за процесуального керівництва військової прокуратури Київського гарнізону разом із слідчими слідчого управління ГУ Нацполіції у Київській області та оперативними працівниками Головного управління боротьби із корупцією та організованою злочинністю СБУ під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

"Правопорушники затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час обом готуються повідомлення про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, клопотання до суду про обрання запобіжного заходу та про відсторонення від займаної посади", – зазначив прес-секретар Генпрокуратури.

Ч. 3 ст. 368 КК України "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди" передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.


Фото: facebook.com/lysenko.andrii


Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Нагадаємо, шістьох працівників міжнародного аеропорту "Бориспіль" відсторонили від виконання обов’язків за порпання в речах пасажирів.

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18 03 2018 21:00
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