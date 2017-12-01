Головним бенефіціаром скандалу з Пашинським є Андрій Портнов, - журналіст

Колишній перший заступник голови адміністрації екс-президента Януковича Портнов надав своїх адвокатів і навіть охорону учаснику інциденту з Пашинським.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Сергій Іванов.

"(...) Треба зрозуміти, хто насправді опонує Пашинському. Зрозуміло, це не громадянин Хімікус і не дама його серця. Головним бенефіціаром скандалу з Пашинським є Андрій Портнов, колишній перший заступник глави адміністрації екс-президента Януковича і один з авторів законів від 16.01.2014. За даними ЗМІ, Портнов є співробітником корпорації "Газпром", головного спонсора російської агресії, і я передаю полум'яний привіт його репостерам і лайкателям з патріотичними аватарками. Саме Портнов надав своїх адвокатів і навіть охорону Хімікусу. Для чого це йому це потрібно? Все дуже просто і складно водночас. Не секрет, що Портнов і Пашинський - давні вороги. Об'єктом їх ворожнечі є фабрика "Житомирські ласощі", яку Портнов і його команда технічно рейдернули в 2010-му. Про те, як здійснювався рейд, а також про те, як до Портнова в результаті цілої серії махінацій прилипли 20 міллінов доларів ви можете прочитати тут", - пише він.

"У 2015-му Пашинський "допоміг" Портнову і його партнеру, громадянину РФ і США Ігорю Бойку, позбутися від "ЖЛ", після чого війна між ними вийшла на новий рівень. Все-таки "ЖЛ" - це підприємство, яке приносить хай не нечуваний, але стабільний прибуток, який дозволяє Портнову віддалено фінансувати ряд проектів в Україні, а Бойку - вносити посильну лепту в партійні гаманці реформаторів усіх сортів і кольорів", - пише журналіст.

За його словами, крім "Житомирських ласощів" є ще однин камінь спотикання, а саме - пост голови парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, яку обіймає Пашинський. Як пише Іванов, "кремлівські" друзі "України давно хочуть поміняти керівництво комітету на більш толерантне до РФ і її донбаських викиднів. І позамежна активність прокремлівських ЗМІ - "Інтера", "Вестей", "Страни", "НьюсВан", всіляких ЛОМів на зразок Монтян і Шарія в контексті події - кращий тому доказ".

"Я вже не кажу про ресурси поменше - таких, які фінансуються Бойком UA1, який 5 з 10 новин присвячує цій темі. Агресивні публікації на "Обозревателе", що належить Бродському, теж цілком зрозумілі, так як свого часу саме Турчинов і Пашинський випровадили Бродського з БЮТ. Всезнаючі парламентські довгожителі кажуть, що причиною цих "проводів" стали $30 млн, які чудово випарувалися в руках Михайла Юрійовича, який тоді був штатним партійним рішалою", - зазначає Іванов.

"Далі. Важливо не забувати законопроект про спецконфіскаціі, який лобіює особисто Пашинський. У початковій редакції цього законопроекту прізвище Портнова значилося одним з перших, проте потім почалася процедура торгів, правок, переписування норм і тихого саботажу закону, спрямованого на конфіскацію активів Януковича і його людей. Таким чином, дискредитуючи Пашинського, змушуючи його оборонятися, Портнов вбиває відразу кількох зайців, і спецконфіскацію в тому числі, а це вигідно усій українській діаспорі Барвихи, вуха якої стирчать навіть з дрібниць ", - написав Іванов.

Як приклад журналіст наводить сайт UA1, який розмістив новину із заголовком "Українці вимагають зняти недоторканність з Пашинський та Геращенка". До новини додали лінк на текст відповідної петиції.

"Автором петиції, якого сайт Бойко ототожнив з усіма українцями, є Бабюк Дмитро Сергійович, керівник громадської організації "Час змін" (м.Чернівці). Додаю посилання на сторінки організації в соціальних мережах: ok.ru/chaszm і vk.com/chaszm - може перейметеся. Сам Бабюк є членом партії "Опозиційний блок", і в 2015 році балотувався від цієї політичної сили на територіальному виборчому окрузі №27 (...) ", - написав Іванов.

Нагадаємо, що депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський повідомив про напад на нього в переддень Нового року, в результаті чого депутат прострілив ногу нападнику.

У свою чергу спікер поліції Київської області Микола Жукович розповів, що чоловік, якого поранив Пашинський, раніше мав проблеми з законом.

Зброю, застосовану нардепом у нього вилучили, включно з дозволом та боєприпасами.