Головним люстратором України обрали Анастасію Задорожну
У 2010 році вона закінчила Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство", - інформує "112.ua".
Її заступником - начальником відділу правового забезпечення та науково-аналітичної роботи департаменту з питань люстрації обрано Олександру Чіковані.
Фото: пресс-служба Мінюста
Також конкурс визначив двох фахівців департаменту - головного спеціаліста відділу правового забезпечення та науково-аналітичної роботи, ним став Сергій Козиренко, та провідного спеціаліста відділу інформаційно-аналітичної роботи та взаємодії з громадськими інститутами - Вікторія Білак.
Раніше Задорожна була помічником депутата Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Олега Барни.
Нагадаємо, в кінці листопада 2016 року директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко пішла у відставку і Мін'юст оголосив конкурс на цю посаду.
Нагадаємо, що минулоріч Тетяна Козаченко звільнилася з посади в листопаді, пропрацювавши два роки. Своє рішення вона пояснила бажанням долучитися до громадських ініціатив. Замість неї планували призначити виконувача обов'язків директора департаменту з питань люстрації Анну Калинчук, але призначення не відбулося.
У грудні на посаду головного люстратора оголошено конкурс. Пізніше міністр юстиції Павло Петренко повідомив освіту і місце роботи 10 кандидатівв. 24 січня стало відомо, що конкурс провалився і буде оголошено заново.
Також міністр юстиції Павло Петренко виступив за повернення Тетяни Козаченко на посаду начальника департаменту з питань люстрації.
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