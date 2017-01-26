Головним поліцейським Черкащини став одіозний корупціонер Лютий

Коли перед виборами міського голови Кривого Рогу відбувся масовий підкуп виборців, поліція під керівництвом Валерія Лютого на це ніяк не реагувала

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков призначив очільником Нацполіції Черкаської області Валерія Лютого, який неодноразово був у центрі корупційних скандалів та провалив атестацію. В результаті, замість звільнення, Лютий пішов на підвищення.

Валерій Лютий - екс-радник мера Харкова Геннадія Кернеса, екс-начальник поліції Кривого Рогу, екс-заступник начальника ГУ МВС в Харківській області - очолив управління поліції Черкаської області. Розслідування щодо одіозного минулого правоохоронця провели журналісти "Слідство.Інфо".

Однією з головних сил опору призначенню у Черкасах нового керівника поліції став місцевий Автомайдан.

"Ми хотіли бачити очільником поліції абсолютно нову людину не із системи, людину не зав'язану в корупційних схемах, не зав'язану із кланами. То єсть абсолютно чесну людину, яка б змогла навести лад в нашій області", - пояснює свою позицію Олег Фогель, один з лідерів черкаського Автомайдану.

Активіст запевняє, що коли Лютий керував ДАІ, він не міг не знати про систему здирництва на дорогах, відповідно або він сам брав участь у корупційних схемах, або непрофесійно виконував власні обов'язки.

Під час атестації Валерія Лютого саме через роботу в ДАІ відправили на поліграф.

"Якщо у людини виникає реакція на, наприклад, питання, чи отримував він коли-небудь неправомірну вигоду, то велика ймовірність того, що людина брала хабарі. У цьому випадку, наскільки я пам'ятаю, так і було. Те ж саме по вогнепальної зброї",- каже Артем Романюков, член атестаційної комісії, який приймав атестацію у Валерія Лютого восени 2016 року, коли той ще працював на Дніпропетровщині.

Сам же Лютий запевняє, що його життя не було заможним: квартиру в Криму придбав, щоб дитині здоров'я додати, а автівку "Lexus" залишила йому дружина перед розлученням. І запевняє, що й сам міг придбати джип.

"Мені було виділено, як чорнобильцю дві ділянки. Одна із ділянок була продана у 2007 році, це нотаріально завірено по якій сумі. Якщо по цим ділянкам, які я продав, показати в декларації, я тоді не працював вже ні в органах, ніде — був звільнений, можна було купити таких два Лексуси", - заявляє правоохоронець.

Однак, журналісти дізналися, що продаж подібних ділянок не дозволив би Лютому придбати джип. Суми, вирученої за ділянку, не вистачило б навіть на півавтівки.

Зокрема, Лютий фігурував у нещодавніх скандалах, коли обіймав посаду начальника поліції Кривого Рогу. Під час виборів у місті, де Лютий був головним поліцейським, уперше регіонали не змогли взяти більшість голосів у раді і уперше їхній кандидат Юрій Вілкул не став міським головою за один тур. Тоді ж правоохоронці на чолі з Лютим стали на бік Опозиційного блоку.

"Не пускали офіційних спостерігачів, журналістів в приміщення не пускали. Казали, нібито, заміновано. В той же час пропускали людей, які представлялися або депутатами Опозиційного блоку. Вони проходили в залу засідань міської виборчої комісії і просто піднімали галас, не давали людям працювати. Коли ми заблокували також і їм прохід, і міліції, приїхав Лютий. Він сказав, що будинок замінований і він розбереться. А коли вийшов, ми знов запитали, чому нас до будівлі не пропускають, а інші люди проходять без проблем. Він сказав, що заміновано. Просто бреше людям в обличчя і не відповідає на запитання", - розповів координатор Автомайдану у Кривому Розі Антон Кравченко.

Навіть коли безпосередньо перед виборами міського голови відбувся масовий підкуп виборців, поліція під керівництвом Валерія Лютого на це ніяк не реагувала.

Валерій Лютий "відзначився" не лише своїм минулим, а й тим, що він зовсім не відповідає по закону займаній посаді: під час атестації Лютий набрав 42 бали зі 120 можливих. Допустимий результат - 60 балів із 120 за сумою двох тестів. Перший тест, на "загальні знання і логіку" і другий на юридичні знання.

Відповідно до правил атестації такі результати мають лише один наслідок - звільнення. Для полковника Лютого зробили виняток - його лише рекомендували до пониження. Натомість, після цього він пішов на підвищення.

У МВС запевняють, що на призначення Лютого главою поліції області вплинули не лише результати тестів.

"Було враховано його оцінки, його рішення, думку громадськості, потім було клопотання начальника ГУМП області, головного керівника територіального, в тому, що ця особа заслуговує на підвищення", - пояснює директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

У МВС зізнаються: таки пішли на порушення інструкції і причиною свого рішення називають дефіцит кадрів у Нацполіції.

Зазначимо, Хатія Деконоїдзе після відставки відверто зізналася, що врятувати реформу у поліції можна лише заміною старого керівництва в регіонах.

"Ми не змогли замінити 90 відсотків керівників поліції в регіонах. Основною причиною є брак кадрів. Якщо заміна не відбудеться, це означає, що реформа, в кінцевому рахунку, зазнала невдач", - пояснила екс-начальниця Нацполіції.

Проводити заміну очільника обласної поліції у МВС поки не збираються, не вбачаючи у провалі тестів чогось кримінального.

"Наші партнери міжнародні нам суттєво допомогли в цьому. Але це їхні гроші, це грантові гроші. Це не гроші наших платників податків. Ми закликаємо дати цьому керівнику шанс проявити себе на цій посаді", - каже директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.