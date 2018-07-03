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Головний економічний радник Трампа подав у відставку

Трамп заявив, що пост буде пустувати не надто довго
Головний економічний радник президента США Дональда Трампа Гері Кон оголосив про свою відставку.
Головний економічний радник Трампа подав у відставку Фото: afp.com

Кон подякував президенту Дональду Трампу за надану можливість та побажав його адміністрації успіхів. Він також зазначив, що для нього було великою честю проводити політику економічного зростання, вигідну для американців, повідомляє видання Politico.

Радник не повідомив, з якої причини йде, однак видання пише, що виною всьому, ймовірно, розбіжності з питання мит на імпорт сталі та алюмінію: Кон закликав їх не вводити.

Трамп заявив, що пост буде пустувати не надто довго.

"Скоро прийму рішення про призначення нового головного економічного радника. Багато людей хочуть зайняти цей пост, буду вибирати з розумом", - повідомив глава держави на своїй сторінці у Twitter.

Пост може зайняти 68-річний економіст Пітер Наварро, який очолює Національну раду з торгівлі при Білому домі. Відзначається, що Кон і Наварро постійно сперечалися з різних економічних і торговельних питань, у тому числі щодо мит на імпорт сталі і алюмінію.

Нагадаємо, заступник радника президента США Дональда Трампа Себастьян Горка подав у відставку.

 

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07 03 2018 21:31
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