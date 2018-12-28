Головний хірург військового госпіталю у Львові прийшов на операцію п'яним

Головний хірург Військово-медичного клінічного центру Західного регіону у Львові Іван Богдан прийшов на операцію до військового, перебуваючи в нетверезому стані. Троє працівників медустанови склали акт про те, що Богдан перебував у стані алкогольного сп'яніння.

За інформацією свідків інциденту, у п'ятницю, 28 грудня, Іван Богдан прийшов на операцію до бійця в стані алкогольного сп'яніння. Нетверезий стан лікаря помітив анестезіолог, який зробив йому зауваження. Після цього Іван Богдан попросив анестезіолога і медсестру покинути палату, повідомляє ZAXID.NET з посиланням на джерела в госпіталі.

Працівники госпіталю одразу звернулися до в.о. начальника госпіталю Василя Зайцева. Коли Зайцев разом з анестезіологом і медсестрою зайшли в палату, Іван Богдан вже зробив надріз на тілі бійця, проте операцію почати не встиг. Богдана терміново відсторонили від пацієнта, а операцію відклали на 29 грудня.

Івану Богдану запропонували здати аналіз крові на вміст алкоголю, однак він відмовився. Тому троє присутніх медиків склали на місці акт, в якому показали стан алкогольного сп'яніння у лікаря.

В.о. начальника госпіталю Василь Зайцев спочатку назвав інформацію про ситуацію з лікарем Іваном Богданом провокацією, а потім заявив, що буде коментувати її в суботу, 29 грудня.

Додамо, що головний хірург військового госпіталю Іван Богдан є заслуженим лікарем України та головою Асоціації нейрохірургів Львівської області.

Нагадаємо, що головний лікар однієї з поліклінік Львова вимагав хабар від ветерана АТО за влаштування його на посаду медбрата.