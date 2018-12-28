Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Головний хірург військового госпіталю у Львові прийшов на операцію п'яним

Здати аналіз крові на вміст алкоголю Іван Богдан відмовився
Головний хірург Військово-медичного клінічного центру Західного регіону у Львові Іван Богдан прийшов на операцію до військового, перебуваючи в нетверезому стані. Троє працівників медустанови склали акт про те, що Богдан перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Головний хірург військового госпіталю у Львові прийшов на операцію п Головний хірург Військово-медичного клінічного центру Західного регіону у Львові Іван Богдан

За інформацією свідків інциденту, у п'ятницю, 28 грудня, Іван Богдан прийшов на операцію до бійця в стані алкогольного сп'яніння. Нетверезий стан лікаря помітив анестезіолог, який зробив йому зауваження. Після цього Іван Богдан попросив анестезіолога і медсестру покинути палату, повідомляє ZAXID.NET з посиланням на джерела в госпіталі.

Працівники госпіталю одразу звернулися до в.о. начальника госпіталю Василя Зайцева. Коли Зайцев разом з анестезіологом і медсестрою зайшли в палату, Іван Богдан вже зробив надріз на тілі бійця, проте операцію почати не встиг. Богдана терміново відсторонили від пацієнта, а операцію відклали на 29 грудня.

Івану Богдану запропонували здати аналіз крові на вміст алкоголю, однак він відмовився. Тому троє присутніх медиків склали на місці акт, в якому показали стан алкогольного сп'яніння у лікаря.

В.о. начальника госпіталю Василь Зайцев спочатку назвав інформацію про ситуацію з лікарем Іваном Богданом провокацією, а потім заявив, що буде коментувати її в суботу, 29 грудня.

Додамо, що головний хірург військового госпіталю Іван Богдан є заслуженим лікарем України та головою Асоціації нейрохірургів Львівської області.

Нагадаємо, що головний лікар однієї з поліклінік Львова вимагав хабар від ветерана АТО за влаштування його на посаду медбрата.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 12 2018 22:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.