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Головний лікар "Феофанії" Ігор Семенів не задекларував коштовний подарунок, - НАЗК

Йому подарували частину кафе-магазину в Івано-Франківську
Головний лікар клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами Ігор Семенів порушив термін подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, отримавши в подарунок частину нежитлового приміщення.
Головний лікар "Феофанії" Ігор Семенів не задекларував коштовний подарунок, - НАЗК Фото: GAZETA.UA

Йому подарували частину кафе-магазину в Івано-Франківську вартістю понад 163 тисяч гривень, повідомляє Національне агенстство з питань запобігання корупції.

За невчасне подання відомостей ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також складено 5 протоколів стосовно директора ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України" Миколи Проданчука, який протягом п’яти місяців 2017 року, отримуючи від 93 тисяч до 980 тисяч гривень, несвоєчасно декларував ці доходи.

Крім того, НАЗК направило до суду 4 протоколи щодо несвоєчасності подання декларацій: депутатом Вінницької обласної ради, головним лікарем Херсонського обласного онкологічного диспансеру, посадовцем київського управління ДФС та посадовцем Управління держпраці у Миколаївській області.

Нагадаємо, що депутатка Запорізької міськради Ольга Ревчук приховала катер за мільйон гривень.

 

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25 01 2019 14:07
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