CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗі слів керівника сумської митниці, миші з’їли дві тони горіхів, що були конфісковані та зберігалися у складських приміщеннях його закладу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сумській митниці кажуть, що миші з’їли дві тони конфіскованих горіхів, - ВІДЕО
Куди подівся весь інший митниками конфіскований товар: спирт, сигарети, ковбаса та сардельки – наразі не відомо
Фото: соцмережі
Таку заяву представник Сумської митниці зробив під час засідання комісії з розподілу конфіскованого майна. Митники розповіли, що знищення підлягають майже дві тонни (1957 кг) лущених волоських горіхів, а також спирт, сигарети, ковбаса і сардельки, повідомляє dancor.sumy.ua.
У відповідь на це представники громадськості запропонували заплатити за сертифікацію товару, тому що горіхи, придатні можна передати школу, дитячого садка або дитбудинку. На цю пропозицію, представник Сумської митниці повідомив, що досліджувати вже нічого, тому що горіхи поїли миші.
Нагадаємо, що генеральний прокурор Юрій Луценко закликає здолати корупцію у Митній службі.
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