Головний підозрюваний у стрілянині в Олевську є кримінальним авторитетом із Львівщини

У збройному конфлікті, що стався у ніч на 16 січня в Олевську на Житомирщині, брали участь представники трьох регіонів, а загиблим виявився житель Київщини.

"Напередодні біля розважального закладу сталося звичайне непорозуміння, внаслідок чого розв’язалася бійка. Кримінальні елементи з Львівської області, які проживали раніше в Олевську, після вживання алкоголю намагалися безкоштовно пройти до цього нічного закладу, через що сталося непорозуміння з охоронцем, потім підійшов керівник закладу – вони посварилися-побилися", - зазначив на брифінгу начальник Головного управління Нацполіції в Житомирській області В’ячеслав Печененко, повідомляє "Укрінформ".

Після бійки місцеві та "львівські" хлопці призначили зустріч наступного дня. Але обидні сторони прийшли на неї зі зброєю, тобто були підготовлені. Більшість людей, які брали участь у цьому конфлікті, не з Олевського району, – їхні особи встановлені. Зараз проводяться розшукові дії, тому що це представники трьох регіонів України – Київської, Житомирської, Львівської областей.

За наявними відомостями, нічна сутичка місцевих жителів із групою приїжджих напряму не пов’язана з незаконним видобутком бурштину, - сказав Печененко, інформує прес-служба Нацполіції.

Печененко уточнив, що загиблий був жителем Київської області. За словами Печененка, основний фігурант цього конфлікту – кримінальний авторитет, який мешкає у Львівській області, він і запросив людей із інших регіонів підтримати себе.

Також, за його словами, на місці події правоохоронці вилучили більше ста речових доказів, які направлені на експертизу.



Нагадаємо, у місті Олевськ Житомирської області сталася масова стрілянина за участю кількох десятків людей.

Унаслідок інциденту вогнепальні поранення отримали семеро осіб: четверо – жителі Олевського району і ще троє – львів'яни, один з яких помер під час надання медичної допомоги.