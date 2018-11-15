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Головний рабин України Асман опублікував імена співробітників НАБУ, які здійснювали стеження за синагогою

Разом з цим, відео, опубліковане нещодавно в ЗМІ, не є повним
"Сьогодні в пресі було опубліковано повідомлення прес-служби НАБУ про те, що стеження щодо єврейської громади, дійсно здійснювалося, однак, - іншим правоохоронним органом.
Головний рабин України Асман опублікував імена співробітників НАБУ, які здійснювали стеження за синагогою Фото: з відкритих джерел

Як я вже повідомляв, питання притягнення до відповідальності винних осіб знаходиться у виключній компетенції держави. Разом з цим, відео, опубліковане нещодавно в ЗМІ, не є повним.

Однак ми уважно перевірили інформацію, фото та відео-записи, опубліковані в інтернеті. В рамках проведення перевірки, в тому числі при технічній допомозі наших ізраїльських колег, використовуючи метод розпізнавання осіб і образів новітньою системою "ANYVISION" було встановлено, що представлені фото з імовірністю 99.97% відповідають наступним громадянам: Корбан Ярослав Ігорович.

Згідно декларації НАПК, є співробітником НАБУ і отримав дохід від організації в розмірі 336115 гривень за 2017 рік. Данчишина Ірина Миколаївна.

Згідно декларації НАПК, є співробітником НАБУ та отримала дохід від організації в розмірі 336 115 гр. за 2017 рік. Експертизою було встановлено IP адреси, з яких були здійснені атаки на системи безпеки, а також здійснювалися тимчасові відключення відеоспостереження.

Разом з цим, як вже повідомлялося раніше, в рамках інтересу безпеки нашої країни та забезпечення прав громадян ми готові прийняти пропозиції про зустріч з усіма компетентними особами. Молитовний будинок відкритий для молитви і каяття для всіх бажаючих, включаючи керівництво правоохоронних органів, в незалежності від приналежності до релігійних або інших громад.

 

 

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15 11 2018 19:43
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