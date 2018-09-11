Головний редактор видання Meduza подав у відставку після звинувачень у домаганнях

Водночас сам Колпаков стверджує, що не пам'ятає, що саме сталося на вечірці, але визнає, що таке могло статися

Головний редактор незалежного російського видання Meduza Іван Колпаков подав у відставку попри те, що рада директорів вирішила залишити його на посаді.

Раніше співробітник видання Meduza, який звинуватив головреда видання Івана Колпакова у тому, що той домагався до його дружини (співробітника), звільнився з видання за власним бажанням, інформує "Громадське".

25 жовтня головного редактора видання Meduza Івана Колопакова відсторонили від посадичерез звинувачення в домаганнях. Колопаков сам попросив відсторонити його від посади, повідомила Російська служба BBC. Як з'ясувалось, звинувачення на його адресу висунула людина, яка не працює на Meduza.

6 листопада у Meduza повідомили, що Колпакова відновили на посаді головреда видання. Також журналісти розповіли подробиці інциденту, який стався за участі Колпакова.

За даними видання, інцидент стався 20 жовтня, коли редакція Meduza відзначала у Ризі день народження.

"На вечірці стався неприємний інцидент. Приблизно о 4:00 ранку головний редактор Іван Колпаков, який був сильно п'яний, доторкнувся до сідниці дружини одного із співробітників Meduza та сказав: "Ти єдина на цій вечірці, кого я можу харассити (домагатись, ред.), і мені за це нічого не буде" — після чого пішов. Про ці події ми знаємо зі слів дівчини, яка вирішила зберегти анонімність. У нас немає приводів їй не довіряти", — розповіли у Meduza.

Водночас сам Колпаков стверджує, що не пам'ятає, що саме сталося на вечірці, але визнає, що таке могло статися.

Після інциденту, 22 жовтня, чоловік постраждалої — співробітник Meduza розповів про це на редколегії видання. Колпаков у цей час вирушав у відрядження, але дізнавшись про звинувачення, "негайно повернувся до редакції і зібрав екстрену редколегію", розповіли у Meduza.

У виданні також пояснили, чому вирішили відновити на посаді Колпакова: "Це разовий інцидент. Проблема не носить системного характеру. Колпаков ніколи не дозволяв собі такого в минулому. Двотижневе відсторонення від роботи і публічне (а також внутрішнє) засудження рада вважає достатнім покаранням".