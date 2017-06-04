Головний слідчий справи щодо зв'язків штабу Трампа з Кремлем узяв самовідвід
Як повідомляє "Голос Америки", він самоусунувся від розслідування через звинувачення певних "груп ліберальних активістів".
У заяві, поширеній у четвер, Нуньєс повідомив, що на нього надійшли скарги в офіс з етики Конгресу США. Звинувачення на свою адресу голова комітету з розвідки назвав "вигаданими і політично мотивованими", заявивши, що збирається негайно зустрітися з представниками офісу з етики для того, щоб захистити свою позицію.
У Конгресі вже заявили, що замість голови комітету розслідування буде курирувати республіканець Майкл Конауей, а допомагати йому будуть Трей Гоуді та Том Руні.
Нуньєс грав одну з ключових ролей у перехідній команді Дональда Трампа.
Минулого тижня Нуньєс скасував закриті слухання за участю директора ФБР Джеймса Комі та голови Агентства національної безпеки Майка Роджерса, що викликало роздратування демократів, які стверджують, що дії Нуньєса зменшують довіру до нього і дискредитують його можливість керувати процесом розслідування.
Нуньєс також відзначився сенсаційною заявою про те, що обраний президент Трамп випадково потрапив під спостереження спецслужб, яке велося щодо якогось підозрюваного в "Вежі Трампа". Але виявилося, що він отримав цю інформацію від джерела в Білому домі, що ставить її під сумнів.
Нагадаємо, в січні розвідка США звинуватила Росію в причетності до кібератак.
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