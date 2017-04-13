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Головний телеканал Росії не транслюватиме Євробачення

Російський канал вважає відмову української сторони необґрунтованою і розцінює як "спробу України політизувати конкурс"
Російський "Первый канал" заявив, що не транслюватиме в цьому році конкурс "Євробачення" через незгоду з рішенням української влади відмовити у в’їзді на територію України російській учасниці конкурсу, співачці Юлії Самойловій.
Головний телеканал Росії не транслюватиме Євробачення Юлія Самойлова. Фото: соцмережі

Російський канал вважає відмову української сторони необґрунтованою і розцінює як "спробу України політизувати конкурс". Про це повідомляє "Русская служба ВВС" з посиланням на керівницю дирекції громадських зв'язків "Первого канала" Ларису Кримову.

Водночас вона заявила, що вважає неприйнятим пропозиції Європейської мовної спілки щодо організації віддаленої участі Юлії Самойлової або її заміни на іншого учасника.

"Ми вважаємо і той, і інший варіант неприйнятним", - заявляє "Первый канал".

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Нагадаємо, що Наглядова рада Суспільної телерадіокомпанії закликає Європейську мовленнєву спілку (організатор "Євробачення") поважати суверенітет і територіальну цілісність України і не тиснути з приводу рішення про участь Росії в конкурсі.

Як відомо, в Європейській мовленнєвій спілці підтвердили справжність листа прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману про можливі санкції в разі заборони на в'їзд російської виконавиці Юлії Самойлової.

Зазначимо, це вже не перша погроза в сторону України від організаторів конкурсу, таблоїд Blick увечері 28 березня опублікував статтю, з якої, з посиланням на генерального директора ЄМС, випливало, що організатори конкурсу готові застосувати до Києва санкції

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13 04 2017 19:33
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