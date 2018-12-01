Головою наглядової ради Нафтогазу стала британка Клер Споттісвуд
Про це у Нафтогазі повідомили 12 січня.
Посаду заступника голови наглядової ради продовжує обіймати Володимир Демчишин, який виконує ці повноваження з 18 квітня 2017 року.
У засіданні брали участь усі члени наглядової ради, а саме: Клер Споттісвуд (Велика Британія), Бруно Лескуа (Франція), Амос Хохштайн (США), Стівен Хейсом (Канада), Володимир Кудрицький, Сергій Попик та Володимир Демчишин (Україна).
Наступне засідання заплановане на кінець січня, де очікують розглянути питання призначення голів та формування чотирьох комітетів наглядової ради.
До призначення членом наглядової ради Нафтогазу Клер Споттісвуд очолювала компанію "Gas Strategies", в якій продовжує займати посаду директора.
Споттісвуд працювала головою Регуляторного органу Великої Британії з питань газопостачання (Ofgas) протягом 1993-1998 років. Крім того, працювала економістом в Королівській Скарбниці та Міністерстві економіки та фінансів Великої Британії.
Також Споттісвуд здобула ступінь магістра з економіки у Єльському університеті та ступінь магістра з математики та економіки у Кембриджському університеті.
Нагадаємо, 22 листопада уряд створив нову наглядову раду Нафтогазу з представників Британії, США, Канади та Франції.
У вересні з "Нафтогазу" звільнилися останні незалежні члени спостережної ради Пол Ворвік і Маркус Річардс. Своє рішення вони пов'язували зі згортанням реформ урядом. Ще раніше звільнився член наглядової ради "Нафтогазу України", незалежний директор Чарльз Проктор.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа