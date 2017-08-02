Головою наглядової ради Суспільного мовлення обрана Лебедєва, яку пов’язують з Пінчуком
"Обрали Тетяну Лебедєву. Голосування було таємним. Дев’ять – за Лебедєву. Чотири – за Тараса Шевченка і троє утрималися. Тобто вона перемогла в один голос", - повідомив член наглядової ради Віктор Таран, інформує "Українська правда".
Водночас Віктор Таран зазначив, що більшість була ситуативною, оскільки за заступника голови вони голосували кілька разів, але так і не обрали.
"За заступника голосували – вісім-вісім. Нікого більше не обрали", - уточнив він.
Джерела "Української правди" пов’язують Лебедєву із олігархом Віктором Пінчуком. Зокрема, співрозмовники УП вказують на те, що як член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення вона голосувала в інтересах телеканалів Пінчука.
Раніше Лебедєва була членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, очолювала Незалежну асоціацію телерадіомовників України.
Нагадаємо, що 19 січня зареєстровано Публічне акціонерна товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України".
Раніше iPress.ua повідомляв, що журналісти, медіа-експерти та народні депутати звернулися до президента, кабміну та Верховної Ради з вимогою не зривати реформу суспільного мовлення.
Як відомо, генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія 1 листопада написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади голови НТКУ.
В коментарі "Українській правді" Аласанія заявив, що бюджет компанії на 2017 рік не дасть провести ні Євробачення, ні почати роботу Суспільного мовлення.
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