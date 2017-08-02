Головою наглядової ради Суспільного мовлення обрана Лебедєва, яку пов’язують з Пінчуком

Головою наглядової ради "Національної суспільної телерадіокомпанії" обрали Тетяну Лебедєву.

"Обрали Тетяну Лебедєву. Голосування було таємним. Дев’ять – за Лебедєву. Чотири – за Тараса Шевченка і троє утрималися. Тобто вона перемогла в один голос", - повідомив член наглядової ради Віктор Таран, інформує "Українська правда".

Водночас Віктор Таран зазначив, що більшість була ситуативною, оскільки за заступника голови вони голосували кілька разів, але так і не обрали.

"За заступника голосували – вісім-вісім. Нікого більше не обрали", - уточнив він.

Джерела "Української правди" пов’язують Лебедєву із олігархом Віктором Пінчуком. Зокрема, співрозмовники УП вказують на те, що як член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення вона голосувала в інтересах телеканалів Пінчука.

Раніше Лебедєва була членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, очолювала Незалежну асоціацію телерадіомовників України.

Нагадаємо, що 19 січня зареєстровано Публічне акціонерна товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України".