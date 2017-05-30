Головою Вищої ради правосуддя знову обрано Ігоря Бенедисюка
Сьогодні, 30 травня, відбулися вибори голови ради. Згідно з інформацією видання, за обрання Бенедисюка проголосували 17 із 19 членів ради, проти - 1.
При цьому кандидатура чинного голови ВСП була єдиною в бюлетені, - повідомила член ВСП Наталія Волковицька, інформують "Українські новини".
Повідомляється, що після оголошення результатів він подякував усім присутнім за довіру.
"Запрошую вас на келих шампанського в дорадчу кімнату", - сказав Бенедисюк і закрив засідання.
Перед цим у ході засідання у вівторок члени ради задовольнили заяву Бенедисюка про дострокове припинення його повноважень.
Зазначимо, у січні 2017 року Вищу раду юстиції реорганізовано у Вищу раду правосуддя, таким чином, Бенедисюк отримав можливість переобратися на посаду голови ради.
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