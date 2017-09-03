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Голову "Диви Банку" відправили під домашній арешт через зловживання службовим становищем

Керівник банку спільно з групою осіб заволодів коштами на суму 129 млн грн
Печерський районний суд Києва відправив голову правління "Диви Банку" Сергія Горбачевського під домашній арешт.
Голову "Диви Банку" відправили під домашній арешт через зловживання службовим становищем Сергій Горбачевский. Фото: finclub.net

Слідство вважає, що в січні 2015 року Горбачевський з метою незаконного збагачення шляхом зловживання службовим становищем на посаді заступника начальника казначейства Інтеграл-банку, спільно з групою осіб заволодів коштами на суму 129 млн грн, повідомляє "Фінклуб" з посиланням на рішення суду від 3 березня.

Суд відправив Горбачевського під домашній арешт, заборонивши йому залишати місце проживання з 22:00 до 07:00.

Крім того, його зобов'язали приходу на кожну вимогу до слідчого, прокурора і в суд, а також не їхати з Києва та Обухівського району Київської області без дозволу слідчого.

Горбачевський повинен здати на зберігання закордонний паспорт і носити електронний браслет стеження.

Нагадаємо, що колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.

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09 03 2017 12:33
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