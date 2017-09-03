Голову "Диви Банку" відправили під домашній арешт через зловживання службовим становищем

Печерський районний суд Києва відправив голову правління "Диви Банку" Сергія Горбачевського під домашній арешт.

Слідство вважає, що в січні 2015 року Горбачевський з метою незаконного збагачення шляхом зловживання службовим становищем на посаді заступника начальника казначейства Інтеграл-банку, спільно з групою осіб заволодів коштами на суму 129 млн грн, повідомляє "Фінклуб" з посиланням на рішення суду від 3 березня.

Суд відправив Горбачевського під домашній арешт, заборонивши йому залишати місце проживання з 22:00 до 07:00.

Крім того, його зобов'язали приходу на кожну вимогу до слідчого, прокурора і в суд, а також не їхати з Києва та Обухівського району Київської області без дозволу слідчого.

Горбачевський повинен здати на зберігання закордонний паспорт і носити електронний браслет стеження.

Нагадаємо, що колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.