Голову "Диви Банку" відправили під домашній арешт через зловживання службовим становищем
Слідство вважає, що в січні 2015 року Горбачевський з метою незаконного збагачення шляхом зловживання службовим становищем на посаді заступника начальника казначейства Інтеграл-банку, спільно з групою осіб заволодів коштами на суму 129 млн грн, повідомляє "Фінклуб" з посиланням на рішення суду від 3 березня.
Суд відправив Горбачевського під домашній арешт, заборонивши йому залишати місце проживання з 22:00 до 07:00.
Крім того, його зобов'язали приходу на кожну вимогу до слідчого, прокурора і в суд, а також не їхати з Києва та Обухівського району Київської області без дозволу слідчого.
Горбачевський повинен здати на зберігання закордонний паспорт і носити електронний браслет стеження.
Нагадаємо, що колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.
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