Голову Фонду соцзахисту інвалідів при Мінсоцполітики затримали за вимагання хабара

Правоохоронці затримали за вимагання хабара голову Фонду соцзахисту інвалідів при Міністерстві соціальної політики України.

"ГСУ ГПУ спільно зі службою ДО СБУ зафіксували вимагання керівником Фонду соціального захисту інвалідів Мінсоцполітики 700 тис грн від підлеглого директора обласного відділення. Ця сума становить 10% від коштів, виділених області на програми соціальної підтримки інвалідів. Сьогодні зловмисника затримали на гарячому", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

Нагадаємо, що в Києві на хабарі у сумі 112 тис. грн затримали головного державного інспектора Головного управління Держпраці України в Київській області.