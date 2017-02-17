ПОЛІТИКА НОВИНИПравоохоронці затримали за вимагання хабара голову Фонду соцзахисту інвалідів при Міністерстві соціальної політики України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Голову Фонду соцзахисту інвалідів при Мінсоцполітики затримали за вимагання хабара
Зловмисника затримали на гарячому
Фото:lustration.org.ua
"ГСУ ГПУ спільно зі службою ДО СБУ зафіксували вимагання керівником Фонду соціального захисту інвалідів Мінсоцполітики 700 тис грн від підлеглого директора обласного відділення. Ця сума становить 10% від коштів, виділених області на програми соціальної підтримки інвалідів. Сьогодні зловмисника затримали на гарячому", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.
Нагадаємо, що в Києві на хабарі у сумі 112 тис. грн затримали головного державного інспектора Головного управління Держпраці України в Київській області.
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17 02 2017 17:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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