Голову київського "Нацкорпусу" відправили під нічний домашній арешт

Його підозрюють за статтею "хуліганство" за масову бійку на будівництві в Києві

Дарницький районний суд Києва відправив під нічний домашній арешт голову київського осередку партії "Національний корпус" Сергія Філімонова за бійку з охоронцями будівництва на Осокорках у Києві.

"Суд відмовив у тримані під вартою. Визначив нічний домашній арешт. Сергій буде із сім'єю, а не в тюрмі", - повідомляє паблік "Національний центр правозахисту" у Facebook.

16 травня через будівництво на березі озера Небреж сталася масова бійка, в якій постраждали 17 осіб. Між охоронцями забудовника й активістами виникла бійка, під час якої правопорушники кидали каміння, підпалили приміщення для охоронців і пошкодили техніку для виконання будівельних робіт. У результаті конфлікту травми різного ступеня тяжкості отримали 17 осіб, у тому числі працівник поліції.

30 травня Філімонову пред'явили підозру за участь у бійці за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).