CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДарницький районний суд Києва відправив під нічний домашній арешт голову київського осередку партії "Національний корпус" Сергія Філімонова за бійку з охоронцями будівництва на Осокорках у Києві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Голову київського "Нацкорпусу" відправили під нічний домашній арешт
Його підозрюють за статтею "хуліганство" за масову бійку на будівництві в Києві
Фото: facebook.com/rights.protection.center
"Суд відмовив у тримані під вартою. Визначив нічний домашній арешт. Сергій буде із сім'єю, а не в тюрмі", - повідомляє паблік "Національний центр правозахисту" у Facebook.
16 травня через будівництво на березі озера Небреж сталася масова бійка, в якій постраждали 17 осіб. Між охоронцями забудовника й активістами виникла бійка, під час якої правопорушники кидали каміння, підпалили приміщення для охоронців і пошкодили техніку для виконання будівельних робіт. У результаті конфлікту травми різного ступеня тяжкості отримали 17 осіб, у тому числі працівник поліції.
30 травня Філімонову пред'явили підозру за участь у бійці за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
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