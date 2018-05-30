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Голову київського "Нацкорпусу" відправили під нічний домашній арешт

Його підозрюють за статтею "хуліганство" за масову бійку на будівництві в Києві
Дарницький районний суд Києва відправив під нічний домашній арешт голову київського осередку партії "Національний корпус" Сергія Філімонова за бійку з охоронцями будівництва на Осокорках у Києві.
Голову київського "Нацкорпусу" відправили під нічний домашній арешт Фото: facebook.com/rights.protection.center

"Суд відмовив у тримані під вартою. Визначив нічний домашній арешт. Сергій буде із сім'єю, а не в тюрмі", - повідомляє паблік "Національний центр правозахисту" у Facebook.

16 травня через будівництво на березі озера Небреж сталася масова бійка, в якій постраждали 17 осіб. Між охоронцями забудовника й активістами виникла бійка, під час якої правопорушники кидали каміння, підпалили приміщення для охоронців і пошкодили техніку для виконання будівельних робіт. У результаті конфлікту травми різного ступеня тяжкості отримали 17 осіб, у тому числі працівник поліції.

30 травня Філімонову пред'явили підозру за участь у бійці за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

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30 05 2018 20:58
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