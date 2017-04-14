Голову "муніципальної поліції" Дружківки, який співпрацював з "ДНР", відсторонили від посади
Відповідну інформацію розповсюдив начальник обласної поліції В'ячеслав Аброськін на сторінці у Facebook.
Зокрема, він оприлюднив розпорядження мера Дружківки, яким оголошено відкритий конкурс на заміщення керівника цього утворення.
"Далі буде", - додав Аброськін.
Як відомо, 28 березня в Дружківці запрацювала так звана "Муніципальна поліція" при міському комунальному автотранспортному підприємстві. Нова структура, за задумом мерії міста, буде боротися зі стихійними звалищами, несанкціонованою торгівлею і порушенням правил благоустрою міста.
Однак напередодні з'ясувалося, що голова "Муніципальної поліції" Сергій Бережний був виконувачем обов'язків начальника міліції міста в період, коли Дружківка контролювалася "ДНР".
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