Голову "муніципальної поліції" Дружківки, який співпрацював з "ДНР", відсторонили від посади

В'ячеслав Аброськін натякнув на залучення Сергія Бережного до кримінальної відповідальності

Сергія Бережного, який очолював міліцію Дружківки при "ДНР", відсторонено від посади голови "муніципальної поліції".

Відповідну інформацію розповсюдив начальник обласної поліції В'ячеслав Аброськін на сторінці у Facebook.

Зокрема, він оприлюднив розпорядження мера Дружківки, яким оголошено відкритий конкурс на заміщення керівника цього утворення.

"Далі буде", - додав Аброськін.

Як відомо, 28 березня в Дружківці запрацювала так звана "Муніципальна поліція" при міському комунальному автотранспортному підприємстві. Нова структура, за задумом мерії міста, буде боротися зі стихійними звалищами, несанкціонованою торгівлею і порушенням правил благоустрою міста.

Однак напередодні з'ясувалося, що голова "Муніципальної поліції" Сергій Бережний був виконувачем обов'язків начальника міліції міста в період, коли Дружківка контролювалася "ДНР".