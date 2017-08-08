Голову НКРЕКП звинувачують у використанні службового становища з приводу формули Роттердам+

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розслідує дії членів Національної комісії регулювання енергетики, які затвердили формулу визначення гуртової ціни електроенергії, відому як Роттердам+.

Про це свідчить ухвала Солом'янського районного суду Києва від 10 липня. Кримінальне провадження №52016000000000209 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).

"Досудовим розслідуванням встановлено, що голова і члени НКРЕКП, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби та діючи в інтересах генерувальних компаній, навмисне, з метою створення умов отримання ГК ТЕС надприбутків, у січні-березні 2016 року за розробку порядку формування гуртової ринкової ціни (Роттердам+) забезпечили включення в неї свідомо не обґрунтованої формули, яка збільшувала вартість вугілля. Так вони створили всі необхідні умови для зростання ціни продажу електричної енергії в гуртовий ринок", - виклали детективи НАБУ версію слідства.

НАБУ просило суд допустити детективів до банківських документів "Центренерго" і "Дніпроенерго" для перевірки обґрунтованості затвердження формули Роттердам+. Суд, однак, не задовольнив клопотання.

Нагадаємо, згідно з новою методикою, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації з весни цього року вважають за формулою "вартість вугілля в порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Зазначимо, що раніше Європейська Комісія висловила президенту Петру Порошенку та прем’єр-міністру Володимиру Гройсману своє незадоволення формулою "Роттердам +".