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Голову НКРЕКП звинувачують у використанні службового становища з приводу формули Роттердам+

Слідчі вважають, що методика розрахунку вартості вугілля свідомо не обґрунтована
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розслідує дії членів Національної комісії регулювання енергетики, які затвердили формулу визначення гуртової ціни електроенергії, відому як Роттердам+.
Голову НКРЕКП звинувачують у використанні службового становища з приводу формули Роттердам+ Дмитро Вовк. Фото: patriot.donetsk.ua

Про це свідчить ухвала Солом'янського районного суду Києва від 10 липня. Кримінальне провадження №52016000000000209 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).

"Досудовим розслідуванням встановлено, що голова і члени НКРЕКП, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби та діючи в інтересах генерувальних компаній, навмисне, з метою створення умов отримання ГК ТЕС надприбутків, у січні-березні 2016 року за розробку порядку формування гуртової ринкової ціни (Роттердам+) забезпечили включення в неї свідомо не обґрунтованої формули, яка збільшувала вартість вугілля. Так вони створили всі необхідні умови для зростання ціни продажу електричної енергії в гуртовий ринок", - виклали детективи НАБУ версію слідства.

НАБУ просило суд допустити детективів до банківських документів "Центренерго" і "Дніпроенерго" для перевірки обґрунтованості затвердження формули Роттердам+. Суд, однак, не задовольнив клопотання.

Нагадаємо, згідно з новою методикою, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації з весни цього року вважають за формулою "вартість вугілля в порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Зазначимо, що раніше Європейська Комісія висловила президенту Петру Порошенку та прем’єр-міністру Володимиру Гройсману своє незадоволення формулою "Роттердам +".

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08 08 2017 10:56
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