Голову Одеського суду спіймали напідпитку за кермом, - ВІДЕО
Увечері 11 лютого працівники поліції зупинили автомобіль TOYOTA Tundra, яким керував суддя Олег Глуханчук.
Поліцейські помітили ознаки алкогольного сп'яніння, однак Глуханчук відмовився пройти тест на місці, повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело.
Крім того, відомо, що автомобіль, яким керував голова Одеського окружного адмінсуду, належить члену виконкому Одеської міськради нинішнього скликання, комерційному директору ТОВ "ПОРТІНВЕСТ Лоджистік" Миколі Шурді.
Джерело інформує, що Шурда сидів на пасажирському сидінні, в нього також були помічені ознаки алкогольного сп'яніння. Глуханчук погодився пройти тест на вміст алкоголю лише у медзакладі, результати підтвердили, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Поліція склала адміністративний протокол на Глуханчука за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. На Шурду, якому належало авто і який сидів на пасажирському сидінні, було також складено протокол за передачу технічного засобу особі в стані алкогольного сп'яніння.
У свою чергу, речник Національної поліції Ярослав Тракало підтвердив, що такий інцидент мав місце, однак відмовився називати прізвища.
"Такий інцидент мав місце. Ми не називаємо прізвища, бо це є персональні дані. Для нас неважливо, хто був за кермом, якщо особи перебували в стані алкогольного сп'яніння, то нам байдужий її статус, людина вчинила правопорушення передбачені КУПАП, про що були складені відповідні протоколи за статтею 130 ч 1", - сказав Тракало.
Стаття передбачає накладення штрафу на водіїв у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік і на інших осіб - накладення штрафу в розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, що суддю Солом'янського райсуду міста Києва та директора адвокатського бюро, який виступав посередником, затримали під час отримання хабара у розмірі $22 тис.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
влажность:
давление:
ветер: