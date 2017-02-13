Голову Одеського суду спіймали напідпитку за кермом, - ВІДЕО

У суботу в Одесі поліція зупинила голову Одеського окружного адмінсуду Олега Глуханчука, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, складено протокол.

Увечері 11 лютого працівники поліції зупинили автомобіль TOYOTA Tundra, яким керував суддя Олег Глуханчук.

Поліцейські помітили ознаки алкогольного сп'яніння, однак Глуханчук відмовився пройти тест на місці, повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело.

Крім того, відомо, що автомобіль, яким керував голова Одеського окружного адмінсуду, належить члену виконкому Одеської міськради нинішнього скликання, комерційному директору ТОВ "ПОРТІНВЕСТ Лоджистік" Миколі Шурді.

Джерело інформує, що Шурда сидів на пасажирському сидінні, в нього також були помічені ознаки алкогольного сп'яніння. Глуханчук погодився пройти тест на вміст алкоголю лише у медзакладі, результати підтвердили, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Поліція склала адміністративний протокол на Глуханчука за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. На Шурду, якому належало авто і який сидів на пасажирському сидінні, було також складено протокол за передачу технічного засобу особі в стані алкогольного сп'яніння.

У свою чергу, речник Національної поліції Ярослав Тракало підтвердив, що такий інцидент мав місце, однак відмовився називати прізвища.

"Такий інцидент мав місце. Ми не називаємо прізвища, бо це є персональні дані. Для нас неважливо, хто був за кермом, якщо особи перебували в стані алкогольного сп'яніння, то нам байдужий її статус, людина вчинила правопорушення передбачені КУПАП, про що були складені відповідні протоколи за статтею 130 ч 1", - сказав Тракало.

Стаття передбачає накладення штрафу на водіїв у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік і на інших осіб - накладення штрафу в розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, що суддю Солом'янського райсуду міста Києва та директора адвокатського бюро, який виступав посередником, затримали під час отримання хабара у розмірі $22 тис.