Голову Одеської митниці відсторонено від посади
21 серпня генпрокурор Юрій Луценко розповів про крадіжку 37 контейнерів, що належать фірмі, яка входить в орбіту "відомого контрабандистською угруповання Сердюка-Амінєва", повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Фактична кількість товарів у контейнерах була в декілька разів більшою, ніж те, що проходило за документами Одеської митниці. Тому контейнери були арештовані і відправлені на відповідальне зберігання приватної фірми на території одеської митниці. Вночі ці контейнери вкрали. Керував викраденням сам Амінєв і керівник митного поста, який у цей час чергував, заявив Луценко.
22 серпня Продан наказав провести службове розслідування за цим фактом і попросив, щоб кримінальне провадження було передано в НАБУ.
"Для неупередженості дій на період цього розслідування відсторонити керівника Одеської митниці від виконання ним обов'язків. У мене є всі підстави стверджувати про причетність до цього злочину співробітників Генеральної прокуратури України. Я звертаюся з заявою в НАБУ про проведення неупередженого розслідування", - сказав Продан.
Продан підтвердив, що під час розслідування співробітники ДФС встановили причетність до крадіжки контейнерів групи Амінєва-Сердюка.
"До речі, останній до цього часу працює в Генеральній прокуратурі ... До останнього часу цей співробітник працює, більше того - в підрозділі, що здійснює нагляд за роботою митниці", - заявив він.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали у Києві за підозрою в отриманні хабара керівника одного з департаментів Державної фіскальної служби.
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