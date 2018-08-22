Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Голову Одеської митниці відсторонено від посади

У нього з-під носа вкрали 37 контейнерів з контрабандою
В.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан відсторонив від посади начальника Одеської митниці Олександра Власова.
Голову Одеської митниці відсторонено від посади Фото: vl.sfs.gov.ua

21 серпня генпрокурор Юрій Луценко розповів про крадіжку 37 контейнерів, що належать фірмі, яка входить в орбіту "відомого контрабандистською угруповання Сердюка-Амінєва",  повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Фактична кількість товарів у контейнерах була в декілька разів більшою, ніж те, що проходило за документами Одеської митниці. Тому контейнери були арештовані і відправлені на відповідальне зберігання приватної фірми на території одеської митниці. Вночі ці контейнери вкрали. Керував викраденням сам Амінєв і керівник митного поста, який у цей час чергував, заявив Луценко.

22 серпня Продан наказав провести службове розслідування за цим фактом і попросив, щоб кримінальне провадження було передано в НАБУ.

"Для неупередженості дій на період цього розслідування відсторонити керівника Одеської митниці від виконання ним обов'язків. У мене є всі підстави стверджувати про причетність до цього злочину співробітників Генеральної прокуратури України. Я звертаюся з заявою в НАБУ про проведення неупередженого розслідування", - сказав Продан.

Продан підтвердив, що під час розслідування співробітники ДФС встановили причетність до крадіжки контейнерів групи Амінєва-Сердюка.

"До речі, останній до цього часу працює в Генеральній прокуратурі ... До останнього часу цей співробітник працює, більше того - в підрозділі, що здійснює нагляд за роботою митниці", - заявив він.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали у Києві за підозрою в отриманні хабара керівника одного з департаментів Державної фіскальної служби.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 08 2018 17:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.