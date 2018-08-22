Голову Одеської митниці відсторонено від посади

У нього з-під носа вкрали 37 контейнерів з контрабандою

В.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан відсторонив від посади начальника Одеської митниці Олександра Власова.

21 серпня генпрокурор Юрій Луценко розповів про крадіжку 37 контейнерів, що належать фірмі, яка входить в орбіту "відомого контрабандистською угруповання Сердюка-Амінєва", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Фактична кількість товарів у контейнерах була в декілька разів більшою, ніж те, що проходило за документами Одеської митниці. Тому контейнери були арештовані і відправлені на відповідальне зберігання приватної фірми на території одеської митниці. Вночі ці контейнери вкрали. Керував викраденням сам Амінєв і керівник митного поста, який у цей час чергував, заявив Луценко.

22 серпня Продан наказав провести службове розслідування за цим фактом і попросив, щоб кримінальне провадження було передано в НАБУ.

"Для неупередженості дій на період цього розслідування відсторонити керівника Одеської митниці від виконання ним обов'язків. У мене є всі підстави стверджувати про причетність до цього злочину співробітників Генеральної прокуратури України. Я звертаюся з заявою в НАБУ про проведення неупередженого розслідування", - сказав Продан.

Продан підтвердив, що під час розслідування співробітники ДФС встановили причетність до крадіжки контейнерів групи Амінєва-Сердюка.

"До речі, останній до цього часу працює в Генеральній прокуратурі ... До останнього часу цей співробітник працює, більше того - в підрозділі, що здійснює нагляд за роботою митниці", - заявив він.