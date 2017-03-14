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Голову правління "Укртатнафти" Овчаренка оголошено в розшук

Овчаренко зник з поля зору правоохоронців у квітні 2015 року
Служба безпеки України оголосила в розшук голови правління "Укртатнафти" Павла Овчаренка.
Голову правління "Укртатнафти" Овчаренка оголошено в розшук Фото:112.ua

Інформація про розшук розміщена в розділі "Особи, які переховуються від органів влади" на сайті МВС.

Повідомляється, що Овчаренко зник з поля зору правоохоронців у квітні 2015 року.

Він звинувачується в привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Фото:wanted.mvs.gov.ua

Нагадаємо, що в квітні 2016 року Лондонський суд заарештував майно українських олігархів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також по тій же справі позови подані до їх партнерів Олександра Ярославського і Павла Овчаренка. Загальна вартість арештованого майна становить приблизно 380 млн доларів. Повідомлялося, що арешт був накладений у рамках позову "Татнафти" по незаконному встановленню контролю над Кременчуцьким НПЗ, який перебував у спільній власності "Татнафти" і "Укртатнафти".

Зазначимо, що Овчаренко був призначений головою правління АТ "Укртатнафта" в 2003 році. Вже через рік він був відсторонений від посади, а пізніше звільнений. Восени 2007 року суд відновив на посаді гендиректора "Укртатнафти".

Нафтова компанія "Укртатнафта" створена в 1994 році відповідно до указів президентів України і Республіки Татарстан. Проектна потужність - 18.6 млн тонн переробки сировини в рік.

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14 03 2017 14:22
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