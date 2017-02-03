Голову Рахункової палати можуть посадити на 12 років за привласнення нерухомості
Підозрюваним та стороні захисту відкрито доступ до матеріалів кримінального провадження.
Голові Рахункової палати інкримінують злочин, передбачений ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 ("Зловживання владою або службовим становищем") Кримінального кодексу України. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
Члена Рахункової палати – головного контролера – директора департаменту з питань АПК – підозрюють у скоєнні злочину за ч.4 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") КК України.
За версією слідства, у період з січня 2014 року по березень 2015 року голова Рахункової палати України, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах головного контролера – директора департаменту з питань АПК Рахункової палати України, шляхом підготовки та підписання низки службових документів вчинив умисні дії, наслідком яких стало протиправне відчуження двокімнатної службової квартири в новобудові міста Києва у приватну власність її родича.
Цьому родичу повідомлено про підозру та, через ухилення від слідства, його оголошено в розшук.
Нагадаємо, що Генеральна прокуратура розслідує кримінальне провадження проти голови Рахункової палати Романа Магути. Його підозрюють у зловживанні своїм становищем (ч.2 ст.364 Кримінального кодексу) для приватизації службового житла - двокімнатної квартири на Полтавській вулиці в Києві - одним із членів палати. Вартість такої квартири - більш ніж 1,39 млн грн.
У листопаді суд відправив Магуту під домашній арешт до 16 січня 2017 року.
В грудні Солом'янський районний суд Києва усунув з посади Романа Магуту.
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