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Голову РДА на Київщині підозрюють у земельних оборудках на 300 тисяч

Зловмисник зловживав владою
Прокурором Київської області Дмитром Чібісовим висунуто підозру 51-річному голові Згурівської РДА у зловживанні владою і службовому підробленні
Голову РДА на Київщині підозрюють у земельних оборудках на 300 тисяч Фото: з вільних джерел

Про це у Facebook написала прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2016 року між Згурівською РДА та фермерським господарством незаконно укладено договори оренди землі площею 50 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, у який внесено недостовірні відомості.

"Службовець знав, що вказані землі перебувають у власності членів колективного сільськогосподарського підприємства. Зловмисник, зловживаючи наданою йому владою, умисно позбавив членів колективного сільськогосподарського підприємства права володіння належним їм майном на загальну суму майже 293 тисячі гривень", - написала Сарган

Прокурором Київської області Дмитром Чібісовим висунуто підозру 51-річному голові Згурівської районної державної адміністрації у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що директора ДП "Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості" спіймали на хабарі.

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