Голову РДА піймали на хабарі за землю біля Дунаю

За організацію системного "бізнесу" з продажу державної землі затриманим світить до 10 років.

При отриманні хабара затримано голову Кілійської районної державної адміністрації Одеської області

Про це у Facebook написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Чиновник на чолі групи осіб торгував за долари правами на земельні ділянки уздовж Дунаю. Увечері, співробітники Департаменту захисту економіки Нацполіції спільно з прокуратурою затримали на місці злочину зловмисників при передачі пакету-винагороди з хабарем $2300 за 2 га землі", - написав Аваков.

За його словами, проводяться обшуки. За організацію системного "бізнесу" з продажу державної землі затриманим світить до 10 років.

Нагадаємо, раніше військова прокуратура спільно з карним розшуком Нацполіції Києва затримала трьох осіб, які вимагали в бізнесмена 1,3 млн доларів нібито для передачі генпрокурору Юрієві Луценку.