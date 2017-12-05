Голову РДА піймали на хабарі за землю біля Дунаю
Про це у Facebook написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
"Чиновник на чолі групи осіб торгував за долари правами на земельні ділянки уздовж Дунаю. Увечері, співробітники Департаменту захисту економіки Нацполіції спільно з прокуратурою затримали на місці злочину зловмисників при передачі пакету-винагороди з хабарем $2300 за 2 га землі", - написав Аваков.
За його словами, проводяться обшуки. За організацію системного "бізнесу" з продажу державної землі затриманим світить до 10 років.
Нагадаємо, раніше військова прокуратура спільно з карним розшуком Нацполіції Києва затримала трьох осіб, які вимагали в бізнесмена 1,3 млн доларів нібито для передачі генпрокурору Юрієві Луценку.
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