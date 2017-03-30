Голову районної держадміністрації Волинської області затримано на хабарі у $2 тис. - ФОТО
"Головний посадовець у районі!.. Волинь. Що посієш, те й пожнеш ... Дві тисячі "зелених" за землю", - повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook.
За його словами, чиновник отримав неправомірну вигоду за виділення 16 га землі в оренду терміном на 10 років.
"При цьому сума орендної плати зменшувалася в кілька разів і виділялася за рахунок земель невитребуваних часток (паїв)", - зазначив Аваков.
"Зустріч призначили в кафе. Напевно, голова Любомльської РДА збирався відразу і ж і "відзначити" збір "урожаю"... Але завадили співробітники УЗЕ і прокуратури. Перевіряємо причетність "торговця землею" до інших аналогічних фактів корупційної діяльності", - додав міністр.
Нагадаємо, у Києві співробітники прокуратури та Національної поліції затримали під час отримання хабара начальника відділу роботи з учасниками антитерористичної операції і членами їхніх сімей Управління праці та соцзахисту населення Печерської РДА.
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