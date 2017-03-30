Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Голову районної держадміністрації Волинської області затримано на хабарі у $2 тис. - ФОТО

Чиновник отримав гроші за надання землі в оренду
Голову районної держадміністрації Волинської області затримано під час отримання $ 2 тис. хабара за оформлення землі в оренду.
Голову районної держадміністрації Волинської області затримано на хабарі у $2 тис. - ФОТО Фото:facebook.com/arsen.avakov

"Головний посадовець у районі!.. Волинь. Що посієш, те й пожнеш ... Дві тисячі "зелених" за землю", - повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook.

За його словами, чиновник отримав неправомірну вигоду за виділення 16 га землі в оренду терміном на 10 років.

"При цьому сума орендної плати зменшувалася в кілька разів і виділялася за рахунок земель невитребуваних часток (паїв)", - зазначив Аваков.

"Зустріч призначили в кафе. Напевно, голова Любомльської РДА збирався відразу і ж і "відзначити" збір "урожаю"... Але завадили співробітники УЗЕ і прокуратури. Перевіряємо причетність "торговця землею" до інших аналогічних фактів корупційної діяльності", - додав міністр.

Нагадаємо, у Києві співробітники прокуратури та Національної поліції затримали під час отримання хабара начальника відділу роботи з учасниками антитерористичної операції і членами їхніх сімей Управління праці та соцзахисту населення Печерської РДА.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 03 2017 18:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.