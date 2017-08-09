Голову сільради на Волині затримали за хабар 60 тис. грн
Як повідомляють на сайті обласної прокуратури, йому закидають вимагання грошей за вирішення питання про виділення 3 га землі під завод мінеральної води.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу - отримання хабара.
Нагадаємо, кілька днів тому в Горохівському районі затримали голову райадміністрації, голову райради і начальника райвідділу Держгеокадастру. За версією слідства, вони вимагали гроші від підприємця за прийняття рішення про передачу в оренду земельних ділянок площею 70 га для ведення сільського господарства.
Нагадаємо, у Чернівецькій області затримали начальника об'єднаної державної податкової інспекції ДФС за вимагання хабара розміром 1 млн грн.
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