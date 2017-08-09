Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Голову сільради на Волині затримали за хабар 60 тис. грн

Він просив гроші за виділення землі під завод
Співробітники прокуратури й оперативники Національної поліції викрили на хабарі 60 тисяч гривень голову однієї з сільрад Горохівського району Волинської області.
Голову сільради на Волині затримали за хабар 60 тис. грн Фото: lifedon.com.ua

Як повідомляють на сайті обласної прокуратури, йому закидають вимагання грошей за вирішення питання про виділення 3 га землі під завод мінеральної води.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу - отримання хабара.

Нагадаємо, кілька днів тому в Горохівському районі затримали голову райадміністрації, голову райради і начальника райвідділу Держгеокадастру. За версією слідства, вони вимагали гроші від підприємця за прийняття рішення про передачу в оренду земельних ділянок площею 70 га для ведення сільського господарства.

Нагадаємо, у Чернівецькій області затримали начальника об'єднаної державної податкової інспекції ДФС за вимагання хабара розміром 1 млн грн.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 09 2017 21:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.