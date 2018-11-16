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Голову управління ДАБІ в Херсонській області затримано за підозрою в отриманні $4,5 тис. хабара

Також затримано двох його спільників
Правоохоронці затримали голову управління Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) в Херсонській області за підозрою в отриманні 4,5 тис. доларів хабара.
Голову управління ДАБІ в Херсонській області затримано за підозрою в отриманні $4,5 тис. хабара Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

"Сьогодні ГПУ разом з "К" СБУ на гарячому затримали керівника ДАБІ (Держархбудінспекції) Херсонської області, його спільників - головного інспектора і керівника приватного підприємства, які вимагали та отримали 4 500 доларів за узгодження документації", - повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook.

Інших подробиць Луценко не повідомив.

Нагадаємо, що в Запорізькій області на хабарі у 35 тис. грн затримали секретаря призовної комісії Василівського РВК.

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16 11 2018 12:57
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