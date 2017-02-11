Голову управління Державіаслужби викрили на хабарі
"У четвер, 2 листопада 2017 року, слідчі прокуратури міста Києва спільно з оперативними працівниками Головного управління КЗЕ СБ України викрили керівника одного з управлінь Державіаслужби, який вимагав 7 тис. доларів неправомірної вигоди", - повідомляє прес-служба прокуратури Києва у Facebook.
За цю суму чиновник обіцяв представнику одного з суб'єктів підприємницької діяльності узгодити кандидатуру керівного складу авіакомпанії і подальше сприяння в безперешкодній сертифікації авіакомпанії.
Керівника управління затримали після отримання другої частини обумовленої суми в розмірі 3 тис. доларів.
Попередньо слідчі задокументували ще один епізод злочинної діяльності фігуранта, а саме отримання ним 1 тис. доларів хабара.
Зараз проводяться обшуки в приміщенні Державіаслужби, а також за місцем проживання фігуранта.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки викрили на отриманні неправомірної винагороди голову Сумського господарського суду.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа