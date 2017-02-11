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Голову управління Державіаслужби викрили на хабарі

Керівника управління затримали після отримання другої частини обумовленої суми в розмірі 3 тис. доларів
У Києві правоохоронці викрили на хабарі голову одного з управлінь Державної авіаційної служби України.
Голову управління Державіаслужби викрили на хабарі Фото: Прокуратура Києва

"У четвер, 2 листопада 2017 року, слідчі прокуратури міста Києва спільно з оперативними працівниками Головного управління КЗЕ СБ України викрили керівника одного з управлінь Державіаслужби, який вимагав 7 тис. доларів неправомірної вигоди", - повідомляє прес-служба прокуратури Києва у Facebook.

За цю суму чиновник обіцяв представнику одного з суб'єктів підприємницької діяльності узгодити кандидатуру керівного складу авіакомпанії і подальше сприяння в безперешкодній сертифікації авіакомпанії.

Керівника управління затримали після отримання другої частини обумовленої суми в розмірі 3 тис. доларів.

Попередньо слідчі задокументували ще один епізод злочинної діяльності фігуранта, а саме отримання ним 1 тис. доларів хабара.

Зараз проводяться обшуки в приміщенні Державіаслужби, а також за місцем проживання фігуранта.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки викрили на отриманні неправомірної винагороди голову Сумського господарського суду.

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02 11 2017 13:38
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