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Голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів Козьякова облили зеленкою

Зв'язатися з головою комісії поки що не вдалося
Невідомі напали на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Козьякова.
Голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів Козьякова облили зеленкою Фото: з вільних джерел

Інцидент стався сьогодні близько 13:00 на виході з готелю Hilton у Києві, де відбувається VII Судовий форум,  інформує "Судово-юридична газета".

Один з нападників хлюпнув в обличчя голові комісії зеленкою, а інший - на одяг. Після цього нападники втекли.

Зв'язатися з головою комісії  поки що не вдалося.

Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів проводить кваліфікаційне оцінювання суддів, конкурси у Верховний Суд, Вищий антикорупційний суд, Вищий суд з питань інтелектуальної власності та ін.

 

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16 11 2018 14:15
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