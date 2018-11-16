CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНевідомі напали на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Козьякова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів Козьякова облили зеленкою
Зв'язатися з головою комісії поки що не вдалося
Фото: з вільних джерел
Інцидент стався сьогодні близько 13:00 на виході з готелю Hilton у Києві, де відбувається VII Судовий форум, інформує "Судово-юридична газета".
Один з нападників хлюпнув в обличчя голові комісії зеленкою, а інший - на одяг. Після цього нападники втекли.
Зв'язатися з головою комісії поки що не вдалося.
Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів проводить кваліфікаційне оцінювання суддів, конкурси у Верховний Суд, Вищий антикорупційний суд, Вищий суд з питань інтелектуальної власності та ін.
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