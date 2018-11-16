Голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів Козьякова облили зеленкою

Зв'язатися з головою комісії поки що не вдалося

Невідомі напали на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Козьякова.

Інцидент стався сьогодні близько 13:00 на виході з готелю Hilton у Києві, де відбувається VII Судовий форум, інформує "Судово-юридична газета".

Один з нападників хлюпнув в обличчя голові комісії зеленкою, а інший - на одяг. Після цього нападники втекли.

Зв'язатися з головою комісії поки що не вдалося.

Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів проводить кваліфікаційне оцінювання суддів, конкурси у Верховний Суд, Вищий антикорупційний суд, Вищий суд з питань інтелектуальної власності та ін.