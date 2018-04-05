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"Голову виборчої дільниці" позбавили волі на 5 років за проведення незаконного референдуму

Новоайдарський районний суд Луганської області визнав винним його у вчиненні злочину
Слідство встановло, що на початку травня 2014 року мешканець міста Щастя Новоайдарського району Луганської області очолив виборчу дільницю по проведенню "референдуму".
"Голову виборчої дільниці" позбавили волі на 5 років за проведення незаконного референдуму Фото: соцмережі

Так званого "голову виборчої дільниці" незаконного референдуму на підтримку "ЛНР" заочно засудили до 5 років позбавлення волі, — повідомляє Генеральна прокуратура.

Слідство встановлено, що на початку травня 2014 року мешканець міста Щастя Новоайдарського району Луганської області очолив виборчу дільницю по проведенню так званого "референдуму".

Виконуючи обов’язки "голови виборчої комісії", чоловік організував роботу дільниці, розподіляв обов’язки між її членами, які займалися складанням списків виборців, питаннями видачі бюлетенів, а також підрахунком голосів.

"Оскільки вказаний громадянин наразі переховується від органів слідства та суду на непідконтрольній території Луганської області, на підставі ухвали слідчого судді стосовно нього проведено процедуру спеціального досудового розслідування", — зазначено у повідомленні.

Новоайдарський районний суд Луганської області визнав винним його у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України ("Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене за попередньою змовою групою осіб") та засудили до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 28 грудня Жовтневий районний суд Маріуполя засудив до 6 років і 9 місяців позбавлення волі жителя міста Олександра Фоменка, який 1 червня 2014 року проголосив себе "народним мером". Його визнали винним у сепаратизмі (ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу), повідомляють у судовому реєстрі. До слова,завдяки "закону Савченко" майже весь термін він уже відбув.

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