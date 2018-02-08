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Голову Виноградівської РДА в Закарпатській області затримали за хабарництво

Чиновник організував схему вимагання грошей у бізнесменів за укладення договорів
У Закарпатській області правоохоронці затримали голову Виноградівської районної державної адміністрації за підозрою в хабарництві.
Голову Виноградівської РДА в Закарпатській області затримали за хабарництво Фото: npu.gov.ua

"Чиновник організував схему хабарництва: за укладення договорів на виконання робіт, послуг за бюджетні кошти без відповідного узгодження вимагав й отримував від бізнесменів неправомірну вигоду", - повідомляють на сайті Національної поліції.

Зокрема, за укладення договору на постачання планшетів для інклюзивної освіти (для дітей з інвалідністю) і перерахунок бюджетних коштів відповідно до виконаних умов договору чиновник вимагав 25 тис. гривень.

Його затримали під час отримання частини суми хабара в розмірі 8 тис. гривень, які поліцейські вилучили з його автомобіля.

Окрім того, протягом слідчих дій було встановлено інші факти отримання хабарів. Зараз правоохоронці встановлюють інших посадових осіб РДА, які можуть бути причетними до корупційних схем.

Досудове розслідування проводять у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.

Згідно з інформацією на офіційному сайті, головою Виноградівської РДА є Михайло Русанюк.

Нагадаємо, меру міста Сколе Володимиру Москалю, якого за неповних 3 роки вдруге затримали за хабар, оголосили про підозру.

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02 08 2018 11:10
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