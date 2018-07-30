Голову Запорізького товариства сприяння обороні України підозрюють у розтраті 2,9 млн гривень
"За належного процесуального керівництва Запорізької місцевої прокуратури №2 проведено досудове розслідування та сьогодні, 30 липня, повідомлено про підозру голові Запорізької обласної організації товариства сприяння оборони України (далі ЗООТСОУ) за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України", – розповіли у прокуратурі Запорізької області.
Досудове розслідування встановило, що за результатами зловживання службовим становищем голова ЗООТСОУ допустив розтрату ввіреного майна організації, а саме: об'єктів нерухомого майна, балансова вартість яких складає майже 2,9 млн грн, чим завдано значної матеріальної шкоди ГО "ТСО України".
Зараз Запорізька місцева прокуратура №2 скерувала до Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя клопотання про застосування відносно голови ЗООТСОУ запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади. Досудове розслідування триває, найближчим часом обвинувальний акт мають направити до суду для розгляду.
У випадку визнання голови ЗООТСОУ винним у вчиненні зазначеного злочину йому загрожує покарання на строк від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Нагадаємо, директору інституту МВС оголосили підозру у збитках державі на 14,4 млн грн.
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