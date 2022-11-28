Голови МЗС семи країн Північної Балтії прибули до Києва
Про це повідомляє глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс у Twitter.
За словами міністра, політики у Києві проведуть ряд зустрічей з керівництвом України. Темою переговорів буде подальша підтримка держави.
"Це найбільша група міністрів, яка відвідала Україну з початку російської агресії. Головне питання – як далі підтримувати Україну", – написав Рінкевичс.
Водночас міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу в соцмережах зазначив, що країни Балтії та Північної Європи продовжать підтримувати українців, попри російські атаки.
"Сьогодні в Києві на знак повної солідарності з Україною. Попри бомбові дощі та варварську жорстокість росії, Україна переможе!" – зазначив він.
Раніше повідомлялось, що американський астронавт Скотт Келлі відвідав Ірпінь та Київ.
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