Голови МЗС семи країн Північної Балтії прибули до Києва

Міністри закордонних справ Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії прибули з візитом до Києва, щоб обговорити подальшу підтримку України.

Про це повідомляє глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс у Twitter.

За словами міністра, політики у Києві проведуть ряд зустрічей з керівництвом України. Темою переговорів буде подальша підтримка держави.

"Це найбільша група міністрів, яка відвідала Україну з початку російської агресії. Головне питання – як далі підтримувати Україну", – написав Рінкевичс.

Водночас міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу в соцмережах зазначив, що країни Балтії та Північної Європи продовжать підтримувати українців, попри російські атаки.

"Сьогодні в Києві на знак повної солідарності з Україною. Попри бомбові дощі та варварську жорстокість росії, Україна переможе!" – зазначив він.

Раніше повідомлялось, що американський астронавт Скотт Келлі відвідав Ірпінь та Київ.