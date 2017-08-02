Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Гончаренко написав "nein" на безвізі та авторитеті України, - Лубківський

За словами Лубківського, Гончаренко написав "nein" не на посольстві ФРН, а на авторитеті України
Гончаренко грубо порушив 22 статтю Віденської конвенції про дипломатичні зносини, - заявив координатор руху "Справедливість", посол Маркіян Лубківський.
Гончаренко написав "nein" на безвізі та авторитеті України, - Лубківський Маркіян Лубківський. Фото: прес-служба

"Завдяки депутату фракції Петра Порошенка громадянину Г., коло "друзів" України стрімко розширюється. Професійно: він підпадає під міжнародно-правову відповідальність, згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини від 1961 року", - написав Лубківський у своєму Facebook.

За словами дипломата, той порушив п. 2 статті 22 цього основоположного у дипломатії документа, згідно з якою "на державі перебування лежить обов'язок застосовувати всі належні заходи для захисту приміщень представництва від завдання їм шкоди і від образи його гідності".

"Цей діяч написав "nein" не на посольстві ФРН, а на авторитеті України, на безвізовому режимі для громадян України...А можливо і на своєму праві відвідувати Німеччину", - підкреслив координатор руху "Справедливість".

Нагадаємо, що народний депутат від БПП Олексій Гончаренко на знак протесту проти висловлювань посла Німеччини Ернста Райхеля про вибори на Донбасі розмалював фрагмент Берлінської стіни, яка знаходиться біля посольства Німеччини в Києві.

У свою чергу, у посольстві Німеччини заявили, що шкодують про псування фрагменту Берлінської стіни депутатом від БПП Олексієм Гончаренком і констатутували порушення Віденської конвенції про дипломатичні відносини. 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 02 2017 18:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat