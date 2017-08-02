Гончаренко написав "nein" на безвізі та авторитеті України, - Лубківський

За словами Лубківського, Гончаренко написав "nein" не на посольстві ФРН, а на авторитеті України

Гончаренко грубо порушив 22 статтю Віденської конвенції про дипломатичні зносини, - заявив координатор руху "Справедливість", посол Маркіян Лубківський.

"Завдяки депутату фракції Петра Порошенка громадянину Г., коло "друзів" України стрімко розширюється. Професійно: він підпадає під міжнародно-правову відповідальність, згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини від 1961 року", - написав Лубківський у своєму Facebook.

За словами дипломата, той порушив п. 2 статті 22 цього основоположного у дипломатії документа, згідно з якою "на державі перебування лежить обов'язок застосовувати всі належні заходи для захисту приміщень представництва від завдання їм шкоди і від образи його гідності".

"Цей діяч написав "nein" не на посольстві ФРН, а на авторитеті України, на безвізовому режимі для громадян України...А можливо і на своєму праві відвідувати Німеччину", - підкреслив координатор руху "Справедливість".

Нагадаємо, що народний депутат від БПП Олексій Гончаренко на знак протесту проти висловлювань посла Німеччини Ернста Райхеля про вибори на Донбасі розмалював фрагмент Берлінської стіни, яка знаходиться біля посольства Німеччини в Києві.

У свою чергу, у посольстві Німеччини заявили, що шкодують про псування фрагменту Берлінської стіни депутатом від БПП Олексієм Гончаренком і констатутували порушення Віденської конвенції про дипломатичні відносини.