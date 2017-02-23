Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Гончаренко у безпеці: його хотів покалічити батько антимайданівця, який загинув в Будинку профспілок

Злочин було попереджено завдяки своєчасному втручанню Служби безпеки України
Прокурор Одеської області Олег Жученко заявив, що нардеп Олексій Гончаренко знаходиться в безпеці.
Гончаренко у безпеці: його хотів покалічити батько антимайданівця, який загинув в Будинку профспілок Олексій Гончаренко. Фото: argumentua.com

Депутата Гончаренка хотів викрасти і позбавити зору батько антимайданівця Геннадія Кушнарьова, який загинув в Будинку профспілок.

"Батько Кушнарьова - депутат Лиманського районної ради Одеської області. Він не просто замовник викрадення народного депутата, а сам з двома поплічниками виїхав на місце і повинен був наносити народному депутату тілесних ушкоджень, а саме - застосовувати кислоту, позбавити зору, а також переламати колінні чашечки", - повідомив прокурор.

Всі троє підозрюваних у замаху на нанесення Гончаренко тяжких тілесних ушкоджень затримано під час спецоперації 23 лютого.

За його словами, народний депутат зараз дає свідчення.

Нагадаємо, що народний депутат України Олексій Гончаренко був викрадений невідомими.

Згодом, за словами депутатів з БПП, які посилались на генпрокурора, Гончаренко був викрадений групою сепаратистів з метою тортур. Відповідну заяву зробила нардеп від "БПП" Ольга Червакова.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 02 2017 15:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.