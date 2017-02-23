Гончаренко у безпеці: його хотів покалічити батько антимайданівця, який загинув в Будинку профспілок
Депутата Гончаренка хотів викрасти і позбавити зору батько антимайданівця Геннадія Кушнарьова, який загинув в Будинку профспілок.
"Батько Кушнарьова - депутат Лиманського районної ради Одеської області. Він не просто замовник викрадення народного депутата, а сам з двома поплічниками виїхав на місце і повинен був наносити народному депутату тілесних ушкоджень, а саме - застосовувати кислоту, позбавити зору, а також переламати колінні чашечки", - повідомив прокурор.
Всі троє підозрюваних у замаху на нанесення Гончаренко тяжких тілесних ушкоджень затримано під час спецоперації 23 лютого.
За його словами, народний депутат зараз дає свідчення.
Нагадаємо, що народний депутат України Олексій Гончаренко був викрадений невідомими.
Згодом, за словами депутатів з БПП, які посилались на генпрокурора, Гончаренко був викрадений групою сепаратистів з метою тортур. Відповідну заяву зробила нардеп від "БПП" Ольга Червакова.
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