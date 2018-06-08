Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Гонку британської Формули-3 вперше виграла дівчина

Джеймі Чадвік вписала себе в історію
На трасі Бендс-Хетч у Великобританії пройшов черговий етап молодіжної серії Формула-3 - клас машин з об'ємом двигуна до 2000 см³.
Гонку британської Формули-3 вперше виграла дівчина Фото: twitter.com/JamieChadwick

Уперше в історії один із заїздів виграла дівчина.

Переможницею другої гонки стала пілот команди Дуглас Моторспорт Джеймі Чадвік. Зауважимо, що першим фінішував 19-річний сінгапурець Паван Равішанкар, який виступає за Double R Racing, але його покарали 10-секундним штрафом за фальстарт.

Нагадаємо, нові власники королівських автоперегонів Формули 1 відмовилися від практики запрошення дівчат з модельною зовнішністю (грід-гьорлз) на стартову решітку гонок починаючи з 2018 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 08 2018 12:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Let

Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат Гассієв

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.