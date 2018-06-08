СПОРТ НОВИНИНа трасі Бендс-Хетч у Великобританії пройшов черговий етап молодіжної серії Формула-3 - клас машин з об'ємом двигуна до 2000 см³.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гонку британської Формули-3 вперше виграла дівчина
Джеймі Чадвік вписала себе в історію
Фото: twitter.com/JamieChadwick
Уперше в історії один із заїздів виграла дівчина.
Переможницею другої гонки стала пілот команди Дуглас Моторспорт Джеймі Чадвік. Зауважимо, що першим фінішував 19-річний сінгапурець Паван Равішанкар, який виступає за Double R Racing, але його покарали 10-секундним штрафом за фальстарт.
Нагадаємо, нові власники королівських автоперегонів Формули 1 відмовилися від практики запрошення дівчат з модельною зовнішністю (грід-гьорлз) на стартову решітку гонок починаючи з 2018 року.
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06 08 2018 12:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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