Гонку британської Формули-3 вперше виграла дівчина

Джеймі Чадвік вписала себе в історію

На трасі Бендс-Хетч у Великобританії пройшов черговий етап молодіжної серії Формула-3 - клас машин з об'ємом двигуна до 2000 см³.

Уперше в історії один із заїздів виграла дівчина.

Переможницею другої гонки стала пілот команди Дуглас Моторспорт Джеймі Чадвік. Зауважимо, що першим фінішував 19-річний сінгапурець Паван Равішанкар, який виступає за Double R Racing, але його покарали 10-секундним штрафом за фальстарт.

Нагадаємо, нові власники королівських автоперегонів Формули 1 відмовилися від практики запрошення дівчат з модельною зовнішністю (грід-гьорлз) на стартову решітку гонок починаючи з 2018 року.