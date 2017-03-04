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Гонтарева нікуди не йде: у БПП вже кажуть, що голова НБУ не подавала заяву про звільнення

У БПП заявили, що глава НБУ влаштовує і президента, і фракцію, а її робота є бездоганною
Новообраний керівник фракції БПП Артур Герасимов заявляє, що голова НБУ Валерія Гонтарева не писала заяви про відставку.
Гонтарева нікуди не йде: у БПП вже кажуть, що голова НБУ не подавала заяву про звільнення Валерія Гонтарєва. Фото: dsnews.ua

Про це під час брифінгу після засідання фракції БПП заявили новий глава фракції БПП в парламенті Артур Герасимов і представник президента в Раді Ірина Луценко, - інформує "112 Україна".

"Валерія Гонтарева залишається працювати. У нас керівник НБУ працює", - заявив Герасимов.

Так само Ірина Луценко заявила, що її слова про відставку Гонтаревої були перекручені.

"Фракцію вона задовільняє, уряд вона задовільняє, президента вона задовільняє", - зазначила Луценко.

Нагадаємо, ще зранку Ірина Луценко заявляла, що голова Нацбанку Валерія Гонтарева подала у відставку

"Фронт роботи, який вона на себе взяла, вона виконала. Тому написала заяву, є такий момент", - подавало цитату Луценко агентство "РБК-Україна".

Вже ввечері, після засідання фракції БПП, Ірина Луценко заявила: "Щодо Гонтарєвої це вже 5 повідомлення преси, але не її. Фракцію вона влаштовує, влаштовує коаліцію, уряд влаштовує, президента влаштовує. Робота її бездоганна, і вона продовжує працювати".

На уточнювальне питання журналістів, чи написала Гонтарева заяву про звільнення, Герасимов сказав: "Звичайно, ні!".

Нагадаємо, що журналісти почали писати про можливу відставку глави Нацбанку України Валерії Гонтарєвої вже через два місяці після її призначення у 2014 році. Ця тема активно обговорювалася і у 2015, і у 2016 році.

Але на початку березня 2017 року на прес-конференції в Нацбанку Валерія Гонтарєва дала зрозуміти, що насправді готова достроково покинути своє крісло.

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03 04 2017 19:59
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