Гонтарева нікуди не йде: у БПП вже кажуть, що голова НБУ не подавала заяву про звільнення

У БПП заявили, що глава НБУ влаштовує і президента, і фракцію, а її робота є бездоганною

Новообраний керівник фракції БПП Артур Герасимов заявляє, що голова НБУ Валерія Гонтарева не писала заяви про відставку.

Про це під час брифінгу після засідання фракції БПП заявили новий глава фракції БПП в парламенті Артур Герасимов і представник президента в Раді Ірина Луценко, - інформує "112 Україна".

"Валерія Гонтарева залишається працювати. У нас керівник НБУ працює", - заявив Герасимов.

Так само Ірина Луценко заявила, що її слова про відставку Гонтаревої були перекручені.

"Фракцію вона задовільняє, уряд вона задовільняє, президента вона задовільняє", - зазначила Луценко.

Нагадаємо, ще зранку Ірина Луценко заявляла, що голова Нацбанку Валерія Гонтарева подала у відставку.

"Фронт роботи, який вона на себе взяла, вона виконала. Тому написала заяву, є такий момент", - подавало цитату Луценко агентство "РБК-Україна".

Вже ввечері, після засідання фракції БПП, Ірина Луценко заявила: "Щодо Гонтарєвої це вже 5 повідомлення преси, але не її. Фракцію вона влаштовує, влаштовує коаліцію, уряд влаштовує, президента влаштовує. Робота її бездоганна, і вона продовжує працювати".

На уточнювальне питання журналістів, чи написала Гонтарева заяву про звільнення, Герасимов сказав: "Звичайно, ні!".

Нагадаємо, що журналісти почали писати про можливу відставку глави Нацбанку України Валерії Гонтарєвої вже через два місяці після її призначення у 2014 році. Ця тема активно обговорювалася і у 2015, і у 2016 році.

Але на початку березня 2017 року на прес-конференції в Нацбанку Валерія Гонтарєва дала зрозуміти, що насправді готова достроково покинути своє крісло.