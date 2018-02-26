Гонтарева відзвітує в Раді 1 березня, - Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що голова Національного банку Вікторія Гонтарева, яка ще 10 квітня 2017 року подала у відставку, але так і не була звільнена, прийде в парламент для звіту 1 березня.

На брифінгу в понеділок Парубій нагадав, що, згідно з законом, парламент повинен заслухати звіт діючого керівника НБУ перед тим, як розглянути кандидатуру нового. "Це передбачено чинним законодавством, звісно, передбачений і звіт, і призначення. Сьогодні відбуватимуться засідання всіх фракцій, і я сподіваюся, там пройде вже остаточне обговорення цього питання", - заявив Парубій.

Він висловив надію на те, що фракції парламенту знайдуть консенсус у питанні призначення в.о. голови правління Нацбанку Якова Смолія на посаду керівника центрального банку.

При цьому вже три опозиційні фракції - "Батьківщина", "Опоблок" і "Радикальна партія" - заявили, що не мають наміру підтримувати кандидатуру Смолія.

Якова Смолія. Нагадаємо, Гонтарева, яка подала у відставку, перебуває у відпустці, поки її не звільнить Верховна Рада. З 11 травня в. о. голови Нацбанку призначено першого заступника Гонтаревої



У січні 2018 року Президент Петро Порошенко вніс його кандидатуру на посаду голови НБУ.