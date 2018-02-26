Гонтарева відзвітує в Раді 1 березня, - Парубій
На брифінгу в понеділок Парубій нагадав, що, згідно з законом, парламент повинен заслухати звіт діючого керівника НБУ перед тим, як розглянути кандидатуру нового. "Це передбачено чинним законодавством, звісно, передбачений і звіт, і призначення. Сьогодні відбуватимуться засідання всіх фракцій, і я сподіваюся, там пройде вже остаточне обговорення цього питання", - заявив Парубій.
Він висловив надію на те, що фракції парламенту знайдуть консенсус у питанні призначення в.о. голови правління Нацбанку Якова Смолія на посаду керівника центрального банку.
При цьому вже три опозиційні фракції - "Батьківщина", "Опоблок" і "Радикальна партія" - заявили, що не мають наміру підтримувати кандидатуру Смолія.
У січні 2018 року Президент Петро Порошенко вніс його кандидатуру на посаду голови НБУ.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО Найкращі фото за підсумками 2017 року від World Press Photo
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі