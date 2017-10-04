Гонтарєва каже, що від "Сбербанку" в НБУ не надходили документи щодо продажу

7 квітня "Сбербанк" відкрито заявив про свою готовність вийти з українського ринку

"Сбербанк" Росії поки не подав документи в Національний банк з продажу дочірнього банку в Україні.

"Ніяких офіційних документів щодо продажу не надходило. Ми чекаємо ці документи, тому що НБУ почне реальну перевірку нових акціонерів. Ми очікуємо, що ці документи, можливо, будуть на цьому тижні", - сказала екс-глава Нацбанку в ході прес-цонференції, повідомляють "Українські новини".

7 квітня "Сбербанк" відкрито заявив про свою готовність вийти з українського ринку.

Нагадаємо, російський банк "Сбербанк" оголосив про укладення юридично зобов'язуючого договору про продаж ПАТ "Сбєрбанк" (Україна).