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Гонтарєва каже, що від "Сбербанку" в НБУ не надходили документи щодо продажу

7 квітня "Сбербанк" відкрито заявив про свою готовність вийти з українського ринку
"Сбербанк" Росії поки не подав документи в Національний банк з продажу дочірнього банку в Україні.
Гонтарєва каже, що від "Сбербанку" в НБУ не надходили документи щодо продажу Фото: uainfo.org

"Ніяких офіційних документів щодо продажу не надходило. Ми чекаємо ці документи, тому що НБУ почне реальну перевірку нових акціонерів. Ми очікуємо, що ці документи, можливо, будуть на цьому тижні", - сказала екс-глава Нацбанку в ході прес-цонференції, повідомляють "Українські новини". 

7 квітня "Сбербанк" відкрито заявив про свою готовність вийти з українського ринку.

Нагадаємо, російський банк "Сбербанк" оголосив про укладення юридично зобов'язуючого договору про продаж ПАТ "Сбєрбанк" (Україна).

Як повідомлялося раніше, президент затвердив рішення РНБО про застосування санкцій до п'яти банків з російським капіталом. Санкції, введені на рік, забороняють українським банкам виводити капітал з країни на користь своїх материнських структур.

Зазначимо, що сумарні зобов'язання російських банків перед фізичними та юридичними особами в Україні становлять 36 мільярдів гривень.

 

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10 04 2017 13:33
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