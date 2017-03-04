Гонтарєва написала заяву про відставку

За словами Ірини Луценко, "фронт роботи, який вона на себе взяла, вона виконала, тому написала заяву"

Депутат Верховної Ради, один з керівників фракції БПП Ірина Луценко в понеділок заявила, що голова Нацбанку Валерія Гонтарева подала у відставку.

"Я вважаю, що той фронт роботи, який вона на себе взяла, вона виконала, тому написала заяву. Є такий момент. Я думаю, що цей запас міцності і той запас роботи, який вона на себе взяла, підійшов до краю. Я вважаю, що свою роботу, місію вона виконала", - цитує Ірину Луценко агентство "УНН".

1 квітня Гонтарєва дала інтерв'ю агентству "Укрінформ", в якому заявила, що виконала всі завдання, які стояли перед нею.

"Я ніколи не говорила, що буду працювати в центральному банку все життя. Я вважаю, що свою місію повністю виконала. По-перше, країна перейшла на гнучкий валютний курс і почала нову монетарну політику інфляційного таргетування. По-друге, ми очистили банківську систему від неплатоспроможних банків і посилили її стійкість на майбутнє. А також ми зробили повну трансформацію Національного банку в потужну модернову інституцію, перебудувавши всі процеси", - сказала вона.

За її словами, після відходу з НБУ вона "візьме час на відпочинок і хоче провести його зі сім'єю".

"Поки що я навіть не хочу думати про нову роботу, а далі подивимося", - зазначила Гонтарєва.

Нагадаємо, що журналісти почали писати про можливу відставку глави Нацбанку України Валерії Гонтарєвої вже через два місяці після її призначення у 2014 році. Ця тема активно обговорювалася і у 2015, і у 2016 році.

Але на початку березня 2017 року на прес-конференції в Нацбанку Валерія Гонтарєва дала зрозуміти, що насправді готова достроково покинути своє крісло.

Валерія Гонтарєва стала керівником Нацбанку 19 червня 2014 року. До призначення вона була співвласницею інвестиційної компанії ICU.

Згідно зі статтею 18 закону "Про Нацбанк", голову правління центробанку призначають на сім років і одна людина не може займати цю посаду понад два терміни поспіль.